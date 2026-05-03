Qué es el hantavirus, la enfermedad que dejó tres muertos en un crucero que partió de Ushuaia

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud a la BBC, se registró la muerte de tres personas en el crucero MV Hondius que navegaba por el Oceáno Atlántico debido a un presunto brote de hantavirus . El trasatlántico había salido del puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, el 20 de marzo con dirección a Cabo Verde, donde debía arribar el 4 de mayo.

El hantavirus es una enfermedad viral grave que puede afectar a los seres humanos y que, en algunos casos, puede resultar mortal. Se trata de un grupo de virus cuyo principal reservorio son los roedores, que eliminan el virus a través de la orina, la saliva y las heces, lo que facilita su transmisión a las personas.

En Argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, se identifican principalmente dos formas de la enfermedad: el síndrome pulmonar por hantavirus (el más frecuente en el país) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Investigadores detectaron una especie de roedores infectados con hantavirus en el Parque Nacional Iberá de Corrientes Foto: Shutterstock Investigadores detectaron una especie de roedores infectados con hantavirus en el Parque Nacional Iberá de Corrientes Foto: Shutterstock

Zonas afectadas en Argentina

El hantavirus presenta un comportamiento endémico en distintas regiones del país. Provincias como Chubut, Río Negro, Salta y Jujuy concentran la mayor cantidad de casos vinculados al síndrome pulmonar, mientras que otras zonas (como el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba) registran la variante hemorrágica.

De acuerdo con el infectólogo Eduardo López, del Hospital de Niños Gutiérrez, si bien no se trata de una enfermedad masiva, “es endémica en Argentina” y presenta casos todos los años, especialmente en determinadas regiones del sur y áreas rurales.

Cómo se transmite

El contagio ocurre principalmente por vía aérea. Las partículas virales provenientes de las excreciones de roedores pueden mezclarse con el polvo y ser inhaladas por las personas, especialmente al ingresar a lugares cerrados o al remover suciedad acumulada.

En el país, uno de los principales reservorios es el llamado “ratón colilargo”, aunque existen otras especies que también pueden transmitir el virus.

López destacó que en Argentina circula el llamado “virus Andes”, una variante que, a diferencia de otros hantavirus, puede presentar transmisión de persona a persona en determinadas circunstancias.

Síntomas y evolución

Tras un período de incubación que puede extenderse por varias semanas, la enfermedad comienza con síntomas generales como fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y escalofríos.

Según explicó Eduardo López, en su forma más frecuente en Argentina (la cardiopulmonar) el cuadro puede evolucionar rápidamente hacia un compromiso respiratorio severo, con edema pulmonar, falta de oxígeno en sangre, tos y dificultad para respirar.

En los casos más graves, puede haber también compromiso cardíaco, con hipotensión, lo que requiere atención médica intensiva.

Tratamiento y gravedad

Actualmente no existe un tratamiento específico contra el hantavirus. Sin embargo, la atención médica temprana es clave para mejorar las posibilidades de recuperación.

El infectólogo advirtió que los cuadros más severos tienen una tasa de mortalidad que puede ubicarse entre el 30% y el 40%, especialmente en las formas cardiopulmonares. Por eso, muchos pacientes requieren internación en terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica.

Prevención y cuidados

Las medidas de prevención son fundamentales, especialmente en zonas endémicas. Entre las principales recomendaciones se destacan evitar ingresar a espacios cerrados sin ventilación, no barrer en seco y utilizar soluciones con lavandina para la limpieza.

Además, López subrayó la importancia de ventilar previamente galpones o viviendas deshabitadas, usar protección respiratoria en esos casos y evitar remover polvo sin las medidas adecuadas, ya que eso facilita la inhalación del virus.

Una enfermedad que requiere alerta

El hantavirus es una enfermedad que requiere atención inmediata ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente en personas que hayan estado en contacto con ambientes donde puede haber roedores.

La consulta temprana al sistema de salud es clave para recibir atención oportuna y reducir el riesgo de complicaciones graves.