Domingo frío en el AMBA: cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires esta semana
El SMN prevé un domingo con frío intenso por la mañana y una tarde más agradable. Desde el lunes, las temperaturas volverán a subir.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 3 de mayo una jornada fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La mañana comenzará con marcas muy bajas, entre 4 y 5 grados, mientras que por la tarde la temperatura podría alcanzar los 18 grados.
Con el avance de la jornada, el ambiente comenzará a sentirse más agradable. Después del mediodía, las marcas térmicas irán en ascenso hasta llegar a una máxima estimada de 18 grados.
El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 22 km/h, de acuerdo al SMN.
Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires
El tiempo en Buenos Aires comenzará a mostrar una mejora desde este lunes 4 de mayo. Para esa jornada, la temperatura mínima se ubicará cerca de los 10 grados, mientras que la máxima volverá a superar los 20 grados.
Esa tendencia se mantendrá durante los días siguientes, al menos hasta el jueves próximo, con una suba marcada de las temperaturas mínimas. Con marcas que se ubicarán cerca de los 20 grados.