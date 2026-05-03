Domingo frío en el AMBA: cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires esta semana

El SMN prevé un domingo con frío intenso por la mañana y una tarde más agradable. Desde el lunes, las temperaturas volverán a subir.

Con un domingo frío, la semana en Buenos Aires tendrá un leve aumento de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo 3 de mayo una jornada fresca en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La mañana comenzará con marcas muy bajas, entre 4 y 5 grados, mientras que por la tarde la temperatura podría alcanzar los 18 grados.

Con el avance de la jornada, el ambiente comenzará a sentirse más agradable. Después del mediodía, las marcas térmicas irán en ascenso hasta llegar a una máxima estimada de 18 grados.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 22 km/h, de acuerdo al SMN.

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires El tiempo en Buenos Aires comenzará a mostrar una mejora desde este lunes 4 de mayo. Para esa jornada, la temperatura mínima se ubicará cerca de los 10 grados, mientras que la máxima volverá a superar los 20 grados.