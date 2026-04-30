La planta resistente al frío que florece cuando casi todo el jardín se apaga

Cuando el jardín empieza a perder color, hay una planta que rompe con esa escena apagada del otoño. Mientras muchas especies reducen su actividad y esperan la llegada de la primavera, el jazmín de invierno aparece como una alternativa atractiva para quienes buscan flores en los meses más fríos.

Su nombre botánico es Jasminum nudiflorum y, aunque suele presentarse como trepadora, en realidad crece como un arbusto de ramas largas y arqueadas que puede guiarse contra muros, cercos o pérgolas. La Royal Horticultural Society lo describe como un jazmín resistente, apto para sol o semisombra, que puede cultivarse también como cubresuelo o contra una pared.

Su mayor atractivo está en la floración. El jazmín de invierno produce flores amarillas sobre tallos casi desnudos, antes de que aparezcan las hojas nuevas. De allí viene parte de su nombre científico: nudiflorum, una referencia a esa floración “desnuda”, visible sobre las ramas sin follaje.

Para un patio, un balcón amplio o un jardín que pierde intensidad con el frío, ese detalle cambia la escena: aporta luz, contraste y una sensación de movimiento en una época en la que muchas plantas se ven detenidas.

Por qué conviene plantarlo en otoño

El otoño es un buen momento para incorporarlo al jardín porque las temperaturas más frescas reducen el estrés de la planta y permiten que las raíces se adapten antes de los fríos más intensos. La RHS recomienda plantar el jazmín de invierno en otoño o invierno, siempre que el suelo no esté congelado ni saturado de agua. La misma entidad señala que los arbustos y trepadoras suelen establecerse mejor cuando se plantan entre otoño y primavera, ya que requieren menos riego que durante los meses de calor.

Además, no necesita un manejo complejo. Prefiere suelos bien drenados, puede crecer al sol o en semisombra y tolera condiciones más difíciles que otras plantas ornamentales. NC State Extension señala que se adapta a distintos tipos de suelo, incluso pobres, aunque la floración mejora con buena luz. Si se lo deja libre, forma una mata algo desordenada; si se lo guía, puede cubrir estructuras y suavizar paredes o cercos con sus ramas largas.

Cuidados simples para que crezca fuerte

Para que se desarrolle bien, lo principal es evitar el exceso de agua. El riego debe ser moderado, sobre todo durante el primer tiempo, hasta que la planta se establezca. En maceta, conviene usar un recipiente amplio y con buen drenaje. En tierra, lo ideal es ubicarla en un sector donde reciba varias horas de luz y tenga espacio para extender sus ramas. Si se la quiere usar como trepadora, necesita una guía, alambres o una estructura donde apoyarse, porque no se adhiere sola como otras especies.

La poda también ayuda a mantenerla prolija. Missouri Botanical Garden recomienda podarla a comienzos de la primavera, después de la floración, para ordenar su forma y renovar ramas si fuera necesario. Ese punto es clave: si se poda en el momento equivocado, se pueden eliminar brotes que luego darían flores. Por eso, para quienes buscan una planta resistente, decorativa y apta para los meses fríos, el jazmín de invierno aparece como una de las mejores opciones para plantar en otoño y llegar al invierno con el jardín todavía encendido.