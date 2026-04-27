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Las 5 plantas de sombra que transforman cualquier rincón de tu casa

Las plantas más fáciles para interiores que están siendo furor en 2026. Poca luz, cero problemas: las plantas que crecen donde otras mueren.

Julián Martínez

Las plantas más resistentes. Fuente: IA Gemini.

Las plantas más resistentes. Fuente: IA Gemini.

Gemini

Existen plantas que viven con poca luz, resisten descuidos y llenan cualquier rincón de verde. Son tendencia en 2026 por su bajo mantenimiento y porque cambian el ambiente en un abrir y cerrar de ojos. Algunas incluso ayudan a mejorar el aire dentro de casa.

Plantas de sombra

El helecho es un clásico que nunca falla. Sus hojas largas y verdes llenan espacios sin necesidad de sol directo. Necesita humedad y riego frecuente, pero sin exceso. Es ideal para baños o rincones frescos. Su crecimiento aporta volumen y una sensación natural en cualquier ambiente.

Tu helecho crecerá fuerte si usas este abono casero. Foto: Shutterstock
Tu helecho crecer&aacute; fuerte. Foto: Shutterstock

Tu helecho crecerá fuerte. Foto: Shutterstock

La sansevieria, conocida como lengua de suegra, es de las más resistentes. Tolera poca luz, calor y descuidos. Se riega poco y crece sin problemas. Además, estudios la destacan por su capacidad de ayudar a limpiar el aire en interiores. Es perfecta para quienes no tienen tiempo.

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El potus es otra favorita. Es colgante, crece rápido y se adapta a casi cualquier espacio. Vive bien con luz baja y solo necesita riego moderado. Es común verlo en estanterías o macetas altas. Su facilidad de cuidado lo hace ideal para principiantes.

Potus en agua
Una planta resistente. Fuente. IA Gemini.

Una planta resistente. Fuente. IA Gemini.

La zamioculca es la opción más resistente. Puede pasar días sin agua y seguir intacta. Sus hojas almacenan humedad, por eso no exige riego constante. Se adapta a lugares oscuros y mantiene su color verde intenso todo el año. Es muy usada en oficinas y departamentos.

Zamioculca, fácil de reproducir. Foto: Shutterstock
Zamioculca, fácil de reproducir. Foto: Shutterstock
Zamioculca, fácil de reproducir. Foto: Shutterstock

El espatifilo, también llamado lirio de paz, suma un detalle especial: florece en interiores. Vive en sombra, necesita riego regular y ayuda a mejorar la calidad del aire. Sus flores blancas le dan un toque elegante a cualquier espacio sin esfuerzo extra.

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