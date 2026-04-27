Las 5 plantas de sombra que transforman cualquier rincón de tu casa
Las plantas más fáciles para interiores que están siendo furor en 2026. Poca luz, cero problemas: las plantas que crecen donde otras mueren.
Existen plantas que viven con poca luz, resisten descuidos y llenan cualquier rincón de verde. Son tendencia en 2026 por su bajo mantenimiento y porque cambian el ambiente en un abrir y cerrar de ojos. Algunas incluso ayudan a mejorar el aire dentro de casa.
Plantas de sombra
El helecho es un clásico que nunca falla. Sus hojas largas y verdes llenan espacios sin necesidad de sol directo. Necesita humedad y riego frecuente, pero sin exceso. Es ideal para baños o rincones frescos. Su crecimiento aporta volumen y una sensación natural en cualquier ambiente.
La sansevieria, conocida como lengua de suegra, es de las más resistentes. Tolera poca luz, calor y descuidos. Se riega poco y crece sin problemas. Además, estudios la destacan por su capacidad de ayudar a limpiar el aire en interiores. Es perfecta para quienes no tienen tiempo.
El potus es otra favorita. Es colgante, crece rápido y se adapta a casi cualquier espacio. Vive bien con luz baja y solo necesita riego moderado. Es común verlo en estanterías o macetas altas. Su facilidad de cuidado lo hace ideal para principiantes.
La zamioculca es la opción más resistente. Puede pasar días sin agua y seguir intacta. Sus hojas almacenan humedad, por eso no exige riego constante. Se adapta a lugares oscuros y mantiene su color verde intenso todo el año. Es muy usada en oficinas y departamentos.
El espatifilo, también llamado lirio de paz, suma un detalle especial: florece en interiores. Vive en sombra, necesita riego regular y ayuda a mejorar la calidad del aire. Sus flores blancas le dan un toque elegante a cualquier espacio sin esfuerzo extra.