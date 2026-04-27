Las 5 plantas de sombra que transforman cualquier rincón de tu casa

Existen plantas que viven con poca luz, resisten descuidos y llenan cualquier rincón de verde. Son tendencia en 2026 por su bajo mantenimiento y porque cambian el ambiente en un abrir y cerrar de ojos. Algunas incluso ayudan a mejorar el aire dentro de casa .

El helecho es un clásico que nunca falla. Sus hojas largas y verdes llenan espacios sin necesidad de sol directo. Necesita humedad y riego frecuente, pero sin exceso. Es ideal para baños o rincones frescos. Su crecimiento aporta volumen y una sensación natural en cualquier ambiente.

La sansevieria, conocida como lengua de suegra, es de las más resistentes. Tolera poca luz, calor y descuidos. Se riega poco y crece sin problemas. Además, estudios la destacan por su capacidad de ayudar a limpiar el aire en interiores. Es perfecta para quienes no tienen tiempo.

El potus es otra favorita. Es colgante, crece rápido y se adapta a casi cualquier espacio. Vive bien con luz baja y solo necesita riego moderado. Es común verlo en estanterías o macetas altas. Su facilidad de cuidado lo hace ideal para principiantes.

Potus en agua Una planta resistente. Fuente. IA Gemini.

La zamioculca es la opción más resistente. Puede pasar días sin agua y seguir intacta. Sus hojas almacenan humedad, por eso no exige riego constante. Se adapta a lugares oscuros y mantiene su color verde intenso todo el año. Es muy usada en oficinas y departamentos.

Zamioculca, fácil de reproducir. Foto: Shutterstock Zamioculca, fácil de reproducir. Foto: Shutterstock

El espatifilo, también llamado lirio de paz, suma un detalle especial: florece en interiores. Vive en sombra, necesita riego regular y ayuda a mejorar la calidad del aire. Sus flores blancas le dan un toque elegante a cualquier espacio sin esfuerzo extra.