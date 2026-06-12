Cómo enraizar tus plantas en agua en pocos días con un solo ingrediente casero

El secreto para lograr un enraizamiento récord en tus plantas reside en la canela en polvo, un ingrediente casero que desinfecta y estimula el crecimiento.

Multiplicar las plantas mediante esquejes en agua es uno de los métodos más utilizados en la jardinería. Esto puede potenciarse y agilizarse si además usamos elementos de casa para estimular el crecimiento de raíces.

El enraizante natural que tenés en la alacena Aunque en el mercado existen polvos y hormonas para estimular el crecimiento de las raíces, la cocina esconde la alternativa perfecta, económica y ecológica. El ingrediente para lograr un enraizamiento récord es la canela en polvo, conocida mundialmente por sus potentes propiedades antisépticas, antifúngicas y estimulantes.

Cuando un esqueje se sumerge en agua, el mayor peligro es que los hongos y las bacterias pudran el tallo antes de que la planta logre desarrollar sus raíces. La canela actúa como un escudo protector invisible que desinfecta la zona de corte y, al mismo tiempo, libera compuestos que estimulan la división celular de la planta.

Canela plantas La canela en polvo es uno de los ingredientes de la cocina más usados en la jardinería. Foto: Archivo El paso a paso para duplicar tus plantas con éxito Para lograr un enraizamiento exitoso, el primer paso es realizar un corte limpio en diagonal justo debajo del nudo de la rama. Después, basta con humedecer la base del esqueje y pasarla por un poco de canela en polvo.