Cómo limpiar calzado de cuero, goma y gamuza usando un solo producto que tenés en casa
Mantener el calzado en perfecto estado ya no es un problema: un solo producto hogareño, el vinagre blanco, es la solución para cuero, goma y gamuza.
Mantener el calzado siempre limpio puede parecer una tarea complicada, pero usando los productos adecuados puede ser algo muy simple. Además, debemos tener en cuenta que hacer una limpieza de forma regular también nos ayuda a prolongar la vida útil de las zapatillas.
El ingrediente que vamos a usar para la limpieza de calzados de cuero, goma y gamuza es el mismo: el vinagre blanco. Este es ideal para remover la suciedad profunda y las manchas rebeldes sin dañar texturas, siempre y cuando se aplique de la manera correcta según el material.
El paso a paso para cada tipo de calzado
Zapatos de cuero (o cuerina): al ser un material que no absorbe los líquidos de inmediato, la limpieza es muy sencilla. Solo tenés que mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua tibia. Humedecé un paño suave en la preparación, escurrilo bien y pasalo con movimientos circulares. Para terminar, secá el excedente con un trapo limpio.
Calzados de goma: las suelas de las zapatillas, las punteras o las botas de lluvia suelen acumular raspaduras negras difíciles de sacar. En este caso, aplicá el vinagre blanco puro directamente sobre un disco de algodón o un paño viejo y frotá con fuerza sobre la zona manchada. Si la suciedad no se quita, un cepillo de dientes viejo te va a facilitar el trabajo.
-
Zapatos de gamuza (ante o nubuck): este material es súper delicado y odia el exceso de agua. Para limpiarlo sin arruinarlo, humedecé apenas la punta de un cepillo de cerdas blandas o un paño con vinagre puro (debe estar casi seco, nunca empapado). Frotá la mancha suavemente y siempre en la misma dirección del pelo. Una vez que se seque por completo, pasale un cepillo seco para devolverle su textura original.