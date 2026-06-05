Cómo limpiar calzado de cuero, goma y gamuza usando un solo producto que tenés en casa

Zapatos de gamuza (ante o nubuck): este material es súper delicado y odia el exceso de agua. Para limpiarlo sin arruinarlo, humedecé apenas la punta de un cepillo de cerdas blandas o un paño con vinagre puro (debe estar casi seco, nunca empapado). Frotá la mancha suavemente y siempre en la misma dirección del pelo. Una vez que se seque por completo, pasale un cepillo seco para devolverle su textura original.