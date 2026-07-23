La película argentina de 90 minutos que se burla del mundo del arte y sigue más vigente que nunca

Mucho antes de conquistar al público con El hombre de al lado, El ciudadano ilustre o Competencia oficial, Mariano Cohn y Gastón Duprat ya exploraban uno de los temas que terminaría convirtiéndose en una marca registrada de su filmografía.

El Artista , estrenada en 2008 y disponible en Disney Plus , propone una mirada irónica sobre el prestigio, la legitimidad y los mecanismos que convierten a alguien en una figura admirada dentro del circuito cultural.

La historia sigue a Jorge, un enfermero que trabaja en un geriátrico llevando una vida rutinaria hasta que descubre el talento artístico de Romano, uno de los ancianos a su cuidado. A partir de ese encuentro empieza a utilizar las pinturas de Romano como propias, lo que lo introduce en el exclusivo universo del arte contemporáneo.

Ese ascenso lo lleva a recorrer galerías, museos, críticos, coleccionistas y programas de televisión, un ambiente donde el reconocimiento parece depender tanto del relato que rodea una obra como de la obra misma.

La dupla protagónica está a cargo de Sergio Pángaro y Alberto Laiseca , con dos grandes actuaciones que fueron ampliamente elogiadas. Esta comedia dramática no solo fue bien recibida por la crítica especializada, sino que fue galardonada con numerosos premios.

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El guion es otro gran acierto. En lugar de atacar frontalmente al mercado del arte, Cohn y Duprat eligen observar sus rituales con humor e ironía. La película no solo ridiculiza a un personaje, sino que pone en el blanco a un sistema entero donde críticos, galeristas, curadores y coleccionistas participan de una lógica que muchas veces parece sostenerse más sobre discursos que sobre certezas.

Quienes hayan disfrutado películas posteriores como Mi obra maestra o Competencia oficial, o la serie Bellas Artes, reconocerán aquí muchas de las obsesiones que los directores desarrollarían años después. Sin embargo, El Artista conserva una identidad propia gracias a un tono más austero y una sátira que nunca necesita exagerar para resultar incisiva.

Con apenas 91 minutos de duración, esta película es ideal para quienes disfrutan del cine argentino y que encuentran en la sátira una excusa para reflexionar sobre un tema en particular. El Artista se encuentra disponible en el catálogo de Disney Plus.