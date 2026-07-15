Netflix estrena un asfixiante thriller español que te dejará sin respirar

El próximo 24 de julio, Netflix estrenará una película que tiene todos los ingredientes para capturar a los fanáticos de los thrillers. Los creyentes es una producción muy prometedora que dejará a la audiencia sin aliento. Además, José Coronado se destaca garantizando máxima tensión.

Netflix: de qué se trata La historia se dispara cuando una mujer de 30 años recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido de forma repentina y en circunstancias poco claras. Obligada a regresar a la enorme casa de su infancia, el proceso de duelo pronto se ve interrumpido por el peso de las dudas.

Lo que la familia intenta catalogar como una dolorosa fatalidad empieza a agrietarse. Pequeñas contradicciones en los relatos de su entorno, silencios incómodos cuando hace preguntas clave y una serie de pistas ocultas la llevan rápidamente a una conclusión perturbadora: la muerte de su madre no fue un accidente.

El núcleo duro de Los creyentes explora uno de los miedos más profundos del ser humano: la desconfianza hacia quienes nos criaron. A medida que la protagonista tira de la cuerda de la verdad, todos los caminos de sospecha conducen directamente a su propio padre, encarnado por Coronado.

El gran imán de esta producción de streaming es, sin lugar a dudas, Coronado. El actor ya se ha convertido en una firma registrada del suspenso en la plataforma, logrando que cada uno de sus proyectos se posicione de inmediato entre lo más visto gracias a su enorme magnetismo.