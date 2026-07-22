Prime Video tiene uno de los dramas más incómodos de los últimos años y no te lo podés perder

Pocos directores europeos tienen una filmografía tan interesantes como la de Thomas Vinterberg , el cineasta danés que comenzó su carrera a finales de la década de los 90, como uno de los mayores exponentes del movimiento Dogma 95. Tras la aclamada La celebración, se lució con títulos como Lejos del mundanal ruido y Otra ronda.

En Prime Video está disponible uno de los dramas más atrapantes de este director, que plantea una historia incómoda, de esas que te dejan pensando largo tiempo. El título en cuestión en La cacería , un filme de 111 minutos que lo tiene a Mads Mikkelsen de protagonista.

La historia sigue a Lucas ( Mikkelsen ), un maestro de jardín de infantes que intenta reconstruir su vida tras un divorcio y fortalecer el vínculo con su hijo adolescente. Su rutina en un pequeño pueblo danés parece encaminarse hacia la estabilidad hasta que un comentario de una de las niñas del jardín desencadena una acusación devastadora que se propaga con una velocidad imposible de detener.

A partir de ese momento, la película se transforma en un retrato del modo en que el miedo y los prejuicios pueden modificar la conducta de una comunidad entera. Lucas pasa de ser un vecino querido a convertirse en alguien a quien todos miran con desconfianza. Vinterberg construye un conflicto donde lo que está en juego no es solo el destino del protagonista, sino también la fragilidad de los vínculos sociales.

Fiel al estilo que caracteriza a este cineasta, su mayor fortaleza está en la exploración de cómo una simple sospecha puede adquirir apariencia de verdad cuando las personas atravesadas por el hecho eligen ese camino. Sin grandes giros ni reacciones desmedidas por parte de los personajes, La cacería entiende que el verdadero terror nace de decisiones que resultan dolorosamente creíbles.

El ojo de Vinterberg se dedica a observar, no a juzgar ni a tomar partido por sus personajes, dejando que sea el espectador quien tome sus propias decisiones. Aquí es donde el trabajo de Mads Mikkelsen sobresale por su enorme precisión. Su interpretación transmite la desesperación de un hombre que intenta conservar la dignidad mientras el mundo que conoce se derrumba a su alrededor.

En el Festival de Cannes de 2012, Mads Mikkelsen obtuvo el premio al Mejor Actor por una interpretación que sigue siendo considerada una de las más destacadas de su carrera, mientras que la directora de fotografía Charlotte Bruus Christensen recibió el Premio Vulcan por su trabajo en el apartado visual. La película también compitió por la Palma de Oro y, dos años más tarde, fue nominada al Oscar como Mejor Película Internacional, además de recibir una nominación al BAFTA en la misma categoría.

Aunque no es una película fácil de ver, La cacería es un ejemplo perfecto de las consecuencias que genera una acusación y los dilemas morales que despierta. Si te gustan los dramas psicológicos, con buenas actuaciones y una historia que te va a dejar pensando largo rato, está en el catálogo de Prime Video.