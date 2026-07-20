La nueva película de HBO que cuenta la historia del hombre que tocó la fama y después se escondió del mundo

La película sigue a J.D. Salinger en sus años de formación, en el camino que lo llevó a convertirse en una figura clave de la literatura estadounidense.

Entre los títulos que se incorporan esta semana al streaming, uno de los que más puede llamar la atención es El rebelde oculto, la película que, según la ficha de HBO Max Argentina, llega este miércoles al catálogo. La propuesta va por el lado del drama biográfico y pone el foco en una figura que sigue despertando curiosidad décadas después: J.D. Salinger.

La historia se mete en la vida del escritor antes de convertirse en un nombre fundamental de la literatura estadounidense. La película sigue su juventud, su formación como autor y el proceso que lo fue empujando hacia la creación de una obra que terminaría marcando a generaciones enteras. Más que contar solo el éxito, el relato apunta a mostrar el costado más íntimo, obsesivo y reservado de un hombre que terminó siendo casi tan famoso por su reclusión como por sus libros.

Uno de los puntos más atractivos de El rebelde oculto está justamente en ese enfoque. No se trata de una película sobre un escritor ya consagrado, sino sobre el camino previo: sus aspiraciones, sus vínculos, el peso de la guerra y la manera en que esas experiencias fueron moldeando su mirada. Esa etapa es la que después desemboca en la aparición de El guardián entre el centeno, la novela que lo convirtió en una referencia central del siglo XX.

Con Nicholas Hoult en el papel principal, la película fue escrita y dirigida por Danny Strong y está basada en la biografía J. D. Salinger: A Life, de Kenneth Slawenski. En el elenco también aparecen Zoey Deutch, Sarah Paulson y Kevin Spacey.