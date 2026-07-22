No es en el gimnasio: los cinco ejercicios virales para entrenar desde la cama

Descubrí los ejercicios virales para entrenar el abdomen desde la cama y mejorar tu core sin moverte del colchón.

Los ejercicios para no salir de la cama.

Tener el abdomen plano o tonificar el core no siempre requiere ir al gimnasio ni invertir en equipamiento costoso. Así lo demuestra la propuesta de la creadora de contenido 'Maryfitactiva', quien en TikTok mostró una serie de ejercicios para realizar sobre el colchón.

La rutina se destaca por su simplicidad y resulta ideal para mantener la movilidad.

Si bien este tipo de rutinas ayuda a tonificar la musculatura profunda de la zona media, los especialistas recuerdan un principio fundamental y es que no existe el ejercicio localizado para quemar grasa.

La pérdida de tejido adiposo responde a un déficit calórico global sostenido en el tiempo, respaldado por una alimentación equilibrada, buen descanso y actividad física general. No obstante, mantener la zona abdominal fuerte mejora la postura, protege la zona lumbar y contribuye al bienestar integral.

La secuencia se compone de cinco movimientos que se ejecutan de manera consecutiva. Para completar la rutina, cada variante se repite cinco veces antes de avanzar a la siguiente, conformando un bloque dinámico que toma muy pocos minutos.