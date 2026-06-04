Con qué frecuencia limpiar el inodoro y cuál es el mejor producto casero para hacerlo

Mantener el baño y el inodoro limpio todo el tiempo es un desafío en el hogar, sobre todo en las casas donde vive más de una persona. Por eso, repasamos cada cuánto es recomendable su limpieza y cuáles son los ingredientes que realmente sirven en esta tarea.

Primero, es importante tener en cuenta que el baño es uno de los sectores donde los gérmenes se reproducen con facilidad por el nivel de humedad que concentra. Dejar pasar demasiados días entre limpiezas no solo genera manchas amarillentas difíciles de quitar causadas por el sarro y los minerales del agua, sino que también propicia la aparición de olores desagradables que afectan a todo el ambiente.

Los expertos recomiendan que para mantener una limpieza profunda del inodoro se debe higienizar dos veces por semana. Sin embargo, si son muchas personas lo ideal es repasarlo diaramente, sobre todo en las zonas de más contacto como tapa, asiento y botón de descarga.

El limpiador casero definitivo: vinagre y bicarbonato

Esta limpieza no tiene que ser algo complejo. Simplemente, podemos acudir al vinagre y al bicarbonato. Para esto, se debe esparcir media taza de bicarbonato dentro del inodoro, rociar una taza de vinagre blanco por encima y dejar que la reacción efervescente actúe durante 20 minutos antes de fregar con la escobilla y tirar de la cadena.

Incorporar esta rutina de limpieza de manera regular ayuda a mantener el baño libre de manchas, sarro y malos olores. Además, el uso de ingredientes simples como el vinagre y el bicarbonato permite higienizar el inodoro de forma efectiva, económica y sin recurrir a productos químicos agresivos.