Qué ver en Netflix: la miniserie turca de 6 capítulos que todos están recomendando

Con apenas seis episodios, esta miniserie de Netflix es una de las propuestas turcas más llamativas de la plataforma.

Las producciones turcas en Netflix continúan siendo furor, pero dentro de su catálogo hay una propuesta que rompe por completo con todos los clichés conocidos: se trata de "Un fuerte aplauso". Esta miniserie de solo seis episodios se aleja del melodrama tradicional para ofrecer una comedia existencialista, que combina el drama familiar con un humor negro.

De qué trata la miniserie Según la sinopsis oficial de Netflix, "Un hombre con ansiedad existencial y nostalgia por su vida anterior se enfrenta a su familia en una lucha que dura décadas".

A lo largo de sus seis episodios, la serie acompaña a Metin desde que es un feto que se resiste a nacer hasta su caótica adultez. Con una puesta en escena delirante y un marcado tono de humor negro, la producción turca utiliza este viaje existencial y fragmentado en el tiempo para parodiar las neurosis familiares, la crianza y el vacío de la vida moderna, logrando una propuesta tan desconcertante como magnética para el espectador.

Elenco de la miniserie La producción cuenta con un elenco destacado encabezado por Fatih Artman, Aslhan Gürbüz y Cihat Süvariolu, quienes interpretan a los personajes centrales de esta historia. Gracias a su trama cargada de conflictos y su ritmo ágil, se convierte en la opción ideal para maratonear en un solo día.