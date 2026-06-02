Netflix tiene una serie española ideal para quienes aman los dramas de época

Los amantes de los dramas de época encontrarán en esta serie de Netflix una historia atrapante para maratonear.

La serie española está ambientada en el siglo XVIII y cuenta con tres temporadas en Netflix. Foto: Archivo

Las series de época siguen ganando terreno entre los usuarios de Netflix. Tras el éxito de producciones como Los Bridgerton, muchos espectadores comenzaron a buscar historias similares y encontraron en Valle Salvaje una novela española repleta de romance, secretos y conflictos familiares.

De qué trata Valle Salvaje La serie se sitúa en el año 1763 y sigue la vida de una joven que sueña con encontrar el amor. Sin embargo, una tragedia inesperada cambia por completo su destino y la obliga a aceptar un misterioso matrimonio arreglado en un lejano palacio.

A partir de ese momento, la protagonista deberá enfrentarse a intrigas, conflictos familiares y situaciones que pondrán a prueba sus sentimientos. La producción mezcla elementos de romance y drama con una cuidada ambientación histórica que transporta a los espectadores a otra época.

La serie cuenta actualmente con tres temporadas disponibles en Netflix. El elenco está encabezado por Rocío Suárez de Puga, Manuela Velasco y José Manuel Seda, quienes dan vida a los personajes principales de esta historia cargada de emociones y giros inesperados.