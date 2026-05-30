Netflix: la película romántica basada en una novela que no pasa de moda

Netflix guarda en su catálogo joyas que son imperdibles para los amantes del cine. Durante los primeros años de los 2000, las comedias y los dramas románticos alcanzaron su auge más alto; películas como Diario de una pasión o La casa del lago marcaron una época dorada. Entre todas ellas, se destacó una historia desgarradora y atrapante protagonizada por Hilary Swank y Gerard Butler.

Hablamos de Posdata: Te amo, una película con la que es imposible no soltar algunas lágrimas debido a su trágica y romántica trama. Esta joya, que la plataforma de la "N roja" mantiene disponible en su catálogo, es descrita de la siguiente manera: "Cuando pierde a su amado esposo por un tumor cerebral, la viuda Holly Kennedy recibe una serie de cartas que él le dejó para ayudarla a superar su ausencia".

A pesar de que pasaron casi dos décadas desde su estreno en los cines, la película sigue estando entre las favoritas del público porque aborda el duelo desde un lugar lleno de amor, resiliencia y esperanza. La química entre Hilary Swank y Gerard Butler es tan real que logra traspasar la pantalla, convirtiendo a esta producción en la opción ideal para esos fines de semana donde buscamos una historia profunda, emotiva y que nos llegue directo al corazón.

En qué libro se basa Posdata: Te amo La película está basada en la novela Posdata: Te amo, publicada en 2004 por la escritora irlandesa Cecelia Ahern. Aunque la adaptación cinematográfica introduce algunos cambios respecto a la obra original, ambas conservan el mismo mensaje: incluso después de una despedida, el amor puede seguir acompañándonos y ayudarnos a encontrar el camino para seguir adelante.