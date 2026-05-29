La serie de Netflix que Stephen King acaba de bautizar como "una auténtica delicia"

Stephen King elogió una serie de Netflix que se posicionó como la más vista. ¿De qué trata este fenómeno?

La serie combina el suspenso sobrenatural con el drama de un grupo de jubilados en Nuevo México. Foto: Netflix

El maestro del terror literario volvió a recomendar una serie de Netflix a través de sus redes sociales. Stephen King no escatimó halagos para definir la producción que hoy se ubica en el puesto número uno de lo más visto: The Boroughs: Jubilación rebelde.

La misma se trata de una miniserie de ocho episodios que ya pelea el Top 5 en Argentina, según FlixPatrol. Detrás de esta historia de ciencia ficción y misterio se encuentran Jeffrey Addiss y Will Matthews, apadrinados en la producción ejecutiva por los mismísimos hermanos Duffer, los creadores de Stranger Things.

De qué trata el nuevo fenómeno mundial La historia se ambienta en una pintoresca y aparentemente pacífica comunidad de jubilados en el desierto de Nuevo México. Sin embargo, la tranquilidad se quiebra por completo cuando un grupo de héroes poco convencionales debe unirse para enfrentar una oscura amenaza de otro mundo. El peligro extraterrestre busca robarles lo único que a los protagonistas les escasea: el tiempo.

¿Habrá segunda temporada? A pesar de la excelente recepción del público y de haberse convertido en la recomendación del momento para los amantes del misterio, Netflix todavía mantiene el suspenso y no confirmó una segunda temporada. Al estar catalogada inicialmente como una entrega cerrada de 8 capítulos, el gigante del streaming evaluará las métricas de reproducción completas antes de dar luz verde a una continuación.