La película de Netflix basada en un famoso libro que pasa desapercibida

La plataforma de Netflix tiene una aclamada película basada en un libro de Elena Ferrante que podría pasar desapercibida.

En el catálogo de Netflix se pueden encontrar decenas de películas y series, tantas que muchas buenas producciones pasan desapercibidas. Ese es el caso de La hija oscura (The Lost Daughter, en su título original), un drama protagonizado por grandes actrices y dirigido por Maggie Gyllenhaal.

En una película que dura dos horas, conocemos la historia de Leda (Olivia Colman), una profesora universitaria que decide pasar unas vacaciones sola en una isla griega. Sin embargo, su tranquilidad cambia por completo cuando una familia ruidosa llega al lugar. Allí, Leda comienza a obsesionarse con una joven madre interpretada por Dakota Johnson, situación que la lleva a desenterrar recuerdos y conflictos de su propia vida.

Poco a poco, la historia revela que el pasado de Leda está marcado por la maternidad y por las dificultades que atravesó durante la crianza de sus hijas. Agobiada y sofocada por esa etapa de su vida, decidió alejarse de ellas durante algunos años.

En qué libro se basa la película La hija oscura está basada en la novela homónima de la escritora italiana Elena Ferrante, publicada originalmente en 2006. El libro profundiza en temas como la maternidad, la culpa, el deseo de libertad y las contradicciones emocionales que atraviesa su protagonista.

La adaptación cinematográfica fue dirigida por Maggie Gyllenhaal, quien logró trasladar el tono íntimo y psicológico de la novela a la pantalla. Tanto el libro como la película fueron elogiados por la crítica por la complejidad de sus personajes y la manera en que exploran el lado menos idealizado de la maternidad.