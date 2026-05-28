Tristeza en Netflix: murió uno de los actores más queridos de la serie Emily in Paris

El universo de las series y el espectáculo internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor francés Pierre Deny a los 69 años. El intérprete había alcanzado una gran notoriedad global en el último tiempo gracias a su incorporación a una de las producciones más vistas de la plataforma Netflix .

De acuerdo con la información provista por los portales internacionales TMZ y DailyMail, el deceso se produjo a raíz de complicaciones severas derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una patología con la que convivía desde hacía poco tiempo.

El intérprete Pierre Deny falleció a los 69 años debido a un cuadro severo y repentino de ELA.

La velocidad con la que avanzó el cuadro médico generó una profunda sorpresa tanto en su entorno íntimo como en la comunidad artística. A través de un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP, sus familiares expresaron la consternación que atraviesan en este difícil momento. “Con profunda consternación anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA”, manifestaron sus hijas para confirmar la triste noticia.

Su personaje como el empresario Louis de Léon en Emily in Paris le otorgó una notable visibilidad internacional.

Deny se había ganado el reconocimiento de las audiencias jóvenes al ponerse en la piel de Louis de Léon, el elegante director ejecutivo de la firma de artículos de lujo JVMA, durante las temporadas 3 y 4 de la comedia dramática Emily in Paris.

El carisma del actor dejó una huella imborrable entre quienes compartieron proyectos con él. La célebre artista Sylvie Vartan, con quien protagonizó una obra teatral de Isabelle Mergault, utilizó su cuenta de Instagram para recordarlo: “Era un actor generoso y un hombre sensible y divertido. En estos momentos tan dolorosos, todos mis pensamientos están con su familia y seres queridos”.

muerte emily en paris Su personaje estuvo muy vinculado al de Mindy, la amiga de la protagonista. X

En la misma sintonía se expresó la actriz Luce Mouchel, su compañera en la longeva telenovela francesa Demain nous appartient, donde Deny encarnó al personaje de Renaud a lo largo de más de 500 episodios. “Una década de vida compartida que no debería haber terminado tan rápido y tan brutalmente. Pienso en tus hijas y en su excepcional valentía”, remarcó conmovida.