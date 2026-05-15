Netflix tiene la mejor serie coreana para los amantes del romance: solo tiene 12 capítulos

El gigante del streaming volvió a confirmar que su alianza con las producciones de Corea del Sur es una fórmula imbatible. En un catálogo saturado de opciones, los suscriptores de Netflix han encontrado una joya que combina la emotividad clásica de los k-dramas con un ritmo ágil y moderno. Se trata de Un amor que no se agota , la ficción que desde su estreno el 23 de abril de 2026 no deja de sumar reproducciones y comentarios elogiosos.

La serie se destaca por una estructura de solo 12 episodios, un formato que los usuarios valoran cada vez más para consumir historias completas en poco tiempo. La trama presenta a una exitosa presentadora de televentas, una mujer acostumbrada a la presión constante y la adrenalina de la ciudad. Sin embargo, el destino la obliga a dar un giro de 180 grados: tras perder su empleo, decide alejarse de la metrópoli para intentar reconstruir su presente desde cero.

La serie "Un amor que no se agota" llegó al catálogo de Netflix el 23 de abril y ya es tendencia global.

Es en ese retiro rural donde la historia cobra vida propia. Allí aparece el personaje de un misterioso granjero multitarea, cuyos horarios y estilo de vida chocan frontalmente con los de la protagonista. La química entre Ahn Hyo-seop y Chae Won-been ha sido señalada por la crítica como el motor principal de esta producción, logrando un equilibrio perfecto entre la comedia cotidiana y el drama más profundo.

Chae Won-been interpreta a una presentadora de TV que debe cambiar su vida tras un fracaso laboral.

Lo que comienza como una serie de encuentros accidentados y tensiones por las diferencias de personalidad, rápidamente se transforma en un relato cálido y relajado. La ambientación en el campo le aporta a la serie un clima visual que invita al espectador a bajar las revoluciones, mimetizándose con el proceso de sanación de la protagonista.

un amor que no se agota - serie- netflix El actor Ahn Hyo-seop se pone en la piel de un enigmático granjero en esta exitosa comedia romántica. Netflix

Con giros inesperados y situaciones humorísticas bien logradas, Un amor que no se agota se convirtió en la gran sorpresa del año dentro del catálogo internacional de Netflix. Para quienes buscan una historia que combine el romance tradicional con una mirada fresca sobre los nuevos comienzos, esta serie es, sin dudas, la recomendación obligada de la temporada.