Netflix rescató una comedia mexicana tan absurda que parece real

La comedia mexicana de Netflix que hace reír y te deja pensando: una historia tan absurda como real.

Pocas películas logran mezclar humor, crítica social y situaciones absurdas. “Un mundo maravilloso” volvió a llamar la atención en Netflix por su historia diferente y escenas que todavía generan debate. La comedia muestra cómo un hombre sin recursos pasa de vivir en la calle a convertirse en noticia nacional.

La comedia mexicana que convirtió la pobreza en el centro de una sátira explosiva La historia sigue a Juan Pérez, un hombre que vive en extrema pobreza y sobrevive como puede en las calles. Todo cambia después de un accidente que muchos interpretan como un intento de suicidio para protestar contra su situación y las decisiones del gobierno.

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El caso explota en medios de comunicación y genera presión política. Para evitar el escándalo, el Ministro de Economía decide transformar la vida de Juan. Le da trabajo, una casa y hasta un automóvil. De un día para otro, el hombre más pobre del país pasa a vivir como alguien rico.