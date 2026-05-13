Estafa telefónica: qué hacer si te llaman para pedir datos bancarios o códigos de seguridad

Todo ocurre en segundos. Una llamada inesperada, una voz amable y una supuesta urgencia alcanzan para que muchas personas entreguen datos personales o dinero. La estafa telefónica creció en el país durante los últimos años y los delincuentes usan nuevas tácticas para engañar. Bancos , ANSES y organismos oficiales ya lanzaron alertas por este tipo de fraudes.

Una de las modalidades más comunes es el “vishing”, una técnica donde los delincuentes llaman y se hacen pasar por empleados bancarios , empresas o familiares. El objetivo es obtener claves, códigos de seguridad o acceso a cuentas personales.

Los estafadores suelen generar miedo o urgencia. Dicen que una cuenta fue bloqueada, que existe un premio pendiente o que un familiar sufrió un accidente. También aparecen falsas promociones, supuestos beneficios de ANSES o mensajes sobre transferencias sospechosas.

Las autoridades remarcan que ningún banco ni organismo oficial solicita claves, datos bancarios o códigos por teléfono, WhatsApp o redes sociales. ANSES incluso recordó que todos sus trámites son gratuitos y que no pide información privada mediante llamadas.

En redes sociales y foros también crecieron las denuncias sobre falsas ventas, comprobantes adulterados y pedidos de transferencias urgentes. Muchas víctimas relataron presiones y amenazas para actuar rápido sin verificar información.

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Qué hacer si recibes una llamada sospechosa

El primer paso es cortar la llamada. No entregar datos personales, claves ni códigos enviados por mensaje. Tampoco seguir enlaces ni descargar aplicaciones sugeridas por desconocidos.

Los especialistas aconsejan comunicarse con el banco o la entidad desde canales oficiales para confirmar si el contacto era real. También recomiendan activar doble factor de autenticación y revisar movimientos bancarios luego de un intento de fraude.