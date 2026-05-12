Hot Sale 2026: cómo aprovechar los descuentos sin caer en estafas
El Hot Sale 2026 llega con una gran batería de promociones y descuentos, aunque también con más advertencias por las estafas.
El Hot Sale 2026 ya está en marcha y durante tres días miles de consumidores argentinos buscarán aprovechar descuentos, cuotas y promociones en productos de tecnología, indumentaria, viajes y artículos para el hogar. El evento comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles con más de 800 marcas.
Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el Hot Sale se consolidó como uno de los principales eventos de ventas online del país. En esta edición participan firmas reconocidas como Frávega, Carrefour, Jumbo, Adidas, Farmacity, Despegar y Personal, entre muchas otras.
Entre los rubros más buscados aparecen electrodomésticos, celulares, notebooks, indumentaria, turismo y productos para el hogar. Además, varias entidades bancarias ofrecen cuotas sin interés y reintegros especiales para incentivar el consumo. Según distintas promociones anunciadas, algunas plataformas llegan hasta las 24 cuotas sin interés y descuentos superiores al 50% en productos seleccionados.
Cómo evitar estafas durante el Hot Sale 2026
Especialistas en ciberseguridad y organismos de defensa del consumidor advirtieron que durante eventos masivos de compras online aumentan significativamente los intentos de fraude, phishing y sitios falsos que imitan tiendas oficiales.
Por eso, recomiendan seguir una serie de medidas básicas para comprar de forma segura:
- Ingresar únicamente desde páginas oficiales o desde el sitio oficial del Hot Sale.
- Verificar que la dirección web comience con “https://” y tenga el candado de seguridad.
- Desconfiar de promociones demasiado llamativas o precios excesivamente bajos.
- No compartir claves, códigos de verificación ni datos bancarios por WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas.
- Revisar la reputación del vendedor y confirmar que existan datos reales de contacto.
- Guardar comprobantes, facturas y capturas de pantalla de la compra.
Además, expertos aconsejan comparar precios antes de comprar para confirmar que los descuentos sean reales y revisar costos adicionales como envíos, intereses o políticas de devolución.