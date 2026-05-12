Hot Sale 2026: cómo aprovechar los descuentos sin caer en estafas

El Hot Sale 2026 llega con una gran batería de promociones y descuentos, aunque también con más advertencias por las estafas.

El Hot Sale 2026 ya está en marcha y durante tres días miles de consumidores argentinos buscarán aprovechar descuentos, cuotas y promociones en productos de tecnología, indumentaria, viajes y artículos para el hogar. El evento comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles con más de 800 marcas.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el Hot Sale se consolidó como uno de los principales eventos de ventas online del país. En esta edición participan firmas reconocidas como Frávega, Carrefour, Jumbo, Adidas, Farmacity, Despegar y Personal, entre muchas otras.

Entre los rubros más buscados aparecen electrodomésticos, celulares, notebooks, indumentaria, turismo y productos para el hogar. Además, varias entidades bancarias ofrecen cuotas sin interés y reintegros especiales para incentivar el consumo. Según distintas promociones anunciadas, algunas plataformas llegan hasta las 24 cuotas sin interés y descuentos superiores al 50% en productos seleccionados.

Cómo evitar estafas durante el Hot Sale 2026 Especialistas en ciberseguridad y organismos de defensa del consumidor advirtieron que durante eventos masivos de compras online aumentan significativamente los intentos de fraude, phishing y sitios falsos que imitan tiendas oficiales.

El Hot Sale se extiende en el Banco Provincia con la Hot Week Foto: Shutterstock El Hot Sale se extiende con la Hot Week Foto: Shutterstock