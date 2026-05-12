Samsung Galaxy Z Fold7 en oferta por el Hot Sale: descuento del 21% en Amazon
El nuevo plegable de Samsung baja su precio en el Hot Sale. El equipo cuenta con cámara de 200MP, procesador Snapdragon 8 Elite y pantalla de 8 pulgadas.
La semana de descuentos llega con oportunidades para renovar la tecnología móvil de alta gama. El nuevo Samsung Galaxy Z Fold7 se encuentra disponible con una rebaja importante durante el Hot Sale. El dispositivo destaca por su diseño delgado y una pantalla de ocho pulgadas que mejora la productividad del usuario.
Características técnicas del nuevo plegable
El teléfono plegable utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite, que ofrece una velocidad de hasta 4,47 GHz para tareas de alto rendimiento. Este modelo de Samsung cuenta con 12 GB de memoria RAM instalada y corre bajo el sistema operativo Android 16 con la interfaz OneUI 8. La pantalla principal tiene una resolución de 1968 x 2184 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que garantiza fluidez en el uso diario.
En el apartado fotográfico, el Samsung Galaxy Z Fold7 integra un sensor principal de 200 megapíxeles. Esta cámara utiliza tecnología Pro-Visual Engine para capturar imágenes con mayor nivel de detalle. Durante este Hot Sale, los consumidores pueden acceder a un teléfono que permite la edición de fotos mediante inteligencia artificial y la gestión de tres ventanas simultáneas en su pantalla extendida. La estructura exterior está fabricada en Armor Aluminum y cuenta con protección Corning Gorilla Glass Ceramic 2.
Cómo comprar durante el Hot Sale desde Argentina
La oferta disponible en Amazon sitúa el valor del teléfono en $2.208.826 para la versión de 256 GB, con una rebaja de $500.000. Al tratarse de una compra internacional durante el Hot Sale, los residentes en Argentina deben abonar cargos de importación que rondan los $473,446, aunque el envío hacia el país no tiene costo adicional.
El beneficio del Hot Sale permite adquirir el teléfono desbloqueado. La batería de larga duración y la integración con Google Gemini para asistencia inmediata completan el perfil de este equipo. La compra en Amazon incluye la garantía del fabricante y el respaldo de la plataforma en caso de inconvenientes con el envío. Esta oportunidad temporal facilita el acceso a la última tecnología de Samsung con una reducción de costos directa en el precio final de venta.