Samsung Galaxy Z Fold7 en oferta por el Hot Sale: descuento del 21% en Amazon

El nuevo plegable de Samsung baja su precio en el Hot Sale. El equipo cuenta con cámara de 200MP, procesador Snapdragon 8 Elite y pantalla de 8 pulgadas.

El Samsung Galaxy Z Fold7 presenta un diseño refinado con una pantalla de portada más ancha y marcos de aluminio resistentes.

La semana de descuentos llega con oportunidades para renovar la tecnología móvil de alta gama. El nuevo Samsung Galaxy Z Fold7 se encuentra disponible con una rebaja importante durante el Hot Sale. El dispositivo destaca por su diseño delgado y una pantalla de ocho pulgadas que mejora la productividad del usuario.

Características técnicas del nuevo plegable El teléfono plegable utiliza el procesador Snapdragon 8 Elite, que ofrece una velocidad de hasta 4,47 GHz para tareas de alto rendimiento. Este modelo de Samsung cuenta con 12 GB de memoria RAM instalada y corre bajo el sistema operativo Android 16 con la interfaz OneUI 8. La pantalla principal tiene una resolución de 1968 x 2184 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz, lo que garantiza fluidez en el uso diario.

Regalo-Samsung Galaxy Z Fold7 - Interna 2 Descuento exclusivo en el teléfono plegable de Samsung. Shutterstock

En el apartado fotográfico, el Samsung Galaxy Z Fold7 integra un sensor principal de 200 megapíxeles. Esta cámara utiliza tecnología Pro-Visual Engine para capturar imágenes con mayor nivel de detalle. Durante este Hot Sale, los consumidores pueden acceder a un teléfono que permite la edición de fotos mediante inteligencia artificial y la gestión de tres ventanas simultáneas en su pantalla extendida. La estructura exterior está fabricada en Armor Aluminum y cuenta con protección Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Cómo comprar durante el Hot Sale desde Argentina La oferta disponible en Amazon sitúa el valor del teléfono en $2.208.826 para la versión de 256 GB, con una rebaja de $500.000. Al tratarse de una compra internacional durante el Hot Sale, los residentes en Argentina deben abonar cargos de importación que rondan los $473,446, aunque el envío hacia el país no tiene costo adicional.