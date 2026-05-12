Ofertazo: el Samsung Galaxy S25 Ultra baja más de 50% en Mercado Libre durante el Hot Sale

El Galaxy S25 Ultra volvió a posicionarse entre los celulares más buscados del Hot Sale en Mercado Libre . No se trata de un modelo cualquiera dentro del catálogo de Samsung : es uno de los equipos más potentes de la marca, pensado para usuarios que buscan rendimiento, buena autonomía, cámaras de alto nivel y una experiencia cercana a la de una herramienta de trabajo portátil.

La propuesta apunta a quienes necesitan un teléfono capaz de responder en distintas situaciones. Desde sacar fotos con gran nivel de detalle hasta editar contenido, mirar videos en alta calidad, jugar o usar varias aplicaciones al mismo tiempo. En ese terreno, el Galaxy S25 Ultra reúne varias de las características que suelen buscarse en la gama alta .

Uno de los puntos más fuertes del equipo es su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, un panel pensado para ofrecer buena definición, colores intensos y una experiencia visual amplia. Es un detalle importante para quienes consumen series, videos, redes sociales o trabajan desde el celular durante buena parte del día.

En rendimiento, el smartphone incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy Octa-Core de 4.47 GHz, acompañado por 12 GB de memoria RAM. Esa combinación permite un uso fluido en tareas exigentes, como videojuegos, edición de fotos y videos, multitarea o aplicaciones que demandan más recursos.

Además, este modelo cuenta con 512 GB de memoria interna, una capacidad amplia para guardar archivos, imágenes, videos, documentos y aplicaciones sin depender tanto del almacenamiento en la nube.

Samsung Galaxy S26 Ultra-Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 1 Sus cámaras traseras de hasta 200 MP apuntan a usuarios que priorizan fotografía móvil. Shutterstock

Cámaras, batería y conectividad

El apartado fotográfico es otro de los grandes atractivos del Samsung Galaxy S25 Ultra. El equipo suma cuatro cámaras traseras de 200 MP, 50 MP, 50 MP y 10 MP, además de una cámara frontal de 12 MP. Esta configuración lo ubica como una opción fuerte para quienes priorizan la fotografía móvil y buscan versatilidad en distintos escenarios.

El celular es liberado, por lo que permite elegir la compañía telefónica que prefiera el usuario. También es compatible con redes 5G e incluye tarjeta eSIM, un punto útil para quienes viajan, manejan más de una línea o prefieren evitar depender únicamente de una SIM física.

La batería es de 5 Ah y cuenta con carga inalámbrica. A eso se suman funciones de seguridad como reconocimiento facial y sensor de huella dactilar. También ofrece resistencia al agua y al polvo, dos características importantes en equipos de gama alta.

Walmart-Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 2 En Mercado Libre, el celular premium aparece con 51% de descuento durante el Hot Sale. Shutterstock

Qué dicen los compradores

Las opiniones de los usuarios ayudan a completar la mirada sobre el producto. Un comprador aseguró: “El equipo está muy bien, las cámaras increíbles, lo pude registrar en mi cuenta de Samsung y se conectó sin problemas al wearable”. Sin embargo, también marcó una observación: indicó que el stylus no venía grabado con la marca Samsung, pese a que en una respuesta de la publicación se afirmaba lo contrario. Además, advirtió que la bandeja física es para una sola SIM y que el equipo acepta eSIM.

Otro usuario fue más directo con su valoración: “Buena compra, salió una ganga”. También destacó que el teléfono llegó “100% original con su sello en la caja” y recomendó dejarlo cargar algunas horas para que la batería rinda correctamente desde el inicio. Otro usuario fue más directo con su valoración: “Buena compra, salió una ganga”. También destacó que el teléfono llegó “100% original con su sello en la caja” y recomendó dejarlo cargar algunas horas para que la batería rinda correctamente desde el inicio.

El dato que termina de explicar el interés por este modelo aparece en el cierre de la oferta: en Mercado Libre, durante el Hot Sale, el Samsung Galaxy S25 Ultra pasó de $4.034.984 a $1.977.142, lo que representa un 51% de descuento. Además, la publicación permite pagarlo en 6 cuotas de $444.824.

Con esa rebaja en Mercado Libre, el Galaxy S25 Ultra queda como una de las opciones más fuertes del Hot Sale para quienes buscan un celular premium, con gran capacidad de almacenamiento, cámaras avanzadas, pantalla de alta calidad y conectividad de última generación.