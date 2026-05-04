El Samsung Galaxy Z Flip8 llegaría con una pantalla libre de pliegues

La nueva generación de teléfonos plegables de Samsung llegaría con una bisagra renovada y un cuerpo más liviano. El Samsung Galaxy Z Flip8 busca eliminar la marca central del panel.

A la Samsung se le filtraron los detalles para el lanzamiento de su próxima generación de dispositivos móviles. El nuevo Samsung Galaxy Z Flip8 resolvería uno de los problemas más comunes de este formato mediante una pantalla libre de pliegues. Este avance técnico sitúa al equipo como un referente dentro del mercado.

Galaxy Zflip 7 El Samsung Galaxy Z Flip8 utilizará una bisagra de nueva generación para que la pantalla flexible se vea totalmente plana al abrirse. Shutterstock

Según información proveniente de Naver, la firma lanzará un mecanismo de bisagra inédito durante este año. Este cambio estructural permitirá que el panel se doble de forma más eficiente y sin dejar marcas visibles en el centro de la superficie. Los especialistas sugieren que Samsung empleará una tecnología de vidrio ultra delgado de doble capa para ganar resistencia y uniformidad en la zona de contacto.

Innovaciones técnicas en los teléfonos plegables La reducción de peso es otro de los puntos clave para este 2026. A pesar de contar con piezas internas más complejas, el dispositivo será 8 gramos más liviano que la versión anterior. El chasis también presenta una pequeña modificación en su altura, siendo levemente más alto que el modelo vigente en las tiendas. Esta mejora busca facilitar el agarre del usuario sin sacrificar las dimensiones de la pantalla interna.

En cuanto a la autonomía, las filtraciones indican que el Samsung Galaxy Z Flip8 mantendrá la batería de 4.300 mAh. La velocidad de carga permanecerá en los 25 vatios, una cifra que la marca utiliza desde hace algunas temporadas. En el apartado de las cámaras tampoco existen cambios de hardware confirmados. El equipo contará nuevamente con un sensor principal de 50 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles para las tomas diarias.