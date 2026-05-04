El Samsung Galaxy Z Flip8 llegaría con una pantalla libre de pliegues
La nueva generación de teléfonos plegables de Samsung llegaría con una bisagra renovada y un cuerpo más liviano. El Samsung Galaxy Z Flip8 busca eliminar la marca central del panel.
A la Samsung se le filtraron los detalles para el lanzamiento de su próxima generación de dispositivos móviles. El nuevo Samsung Galaxy Z Flip8 resolvería uno de los problemas más comunes de este formato mediante una pantalla libre de pliegues. Este avance técnico sitúa al equipo como un referente dentro del mercado.
Según información proveniente de Naver, la firma lanzará un mecanismo de bisagra inédito durante este año. Este cambio estructural permitirá que el panel se doble de forma más eficiente y sin dejar marcas visibles en el centro de la superficie. Los especialistas sugieren que Samsung empleará una tecnología de vidrio ultra delgado de doble capa para ganar resistencia y uniformidad en la zona de contacto.
Innovaciones técnicas en los teléfonos plegables
La reducción de peso es otro de los puntos clave para este 2026. A pesar de contar con piezas internas más complejas, el dispositivo será 8 gramos más liviano que la versión anterior. El chasis también presenta una pequeña modificación en su altura, siendo levemente más alto que el modelo vigente en las tiendas. Esta mejora busca facilitar el agarre del usuario sin sacrificar las dimensiones de la pantalla interna.
En cuanto a la autonomía, las filtraciones indican que el Samsung Galaxy Z Flip8 mantendrá la batería de 4.300 mAh. La velocidad de carga permanecerá en los 25 vatios, una cifra que la marca utiliza desde hace algunas temporadas. En el apartado de las cámaras tampoco existen cambios de hardware confirmados. El equipo contará nuevamente con un sensor principal de 50 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles para las tomas diarias.
El mercado de la gama alta y el precio de Samsung
La marca lidera el sector de la gama alta en Argentina, pero enfrenta desafíos en los costos de los materiales. Algunos reportes indican que podría ocurrir un aumento en el precio de venta final de estos teléfonos plegables, aunque esta subida podría quedar limitada al mercado asiático. La pantalla externa, los altavoces y el motor de vibración no recibirán modificaciones técnicas en esta octava entrega del producto.
La estrategia de la compañía para la gama alta consiste en pulir el diseño exterior mientras mantiene componentes que ya demostraron su efectividad. La durabilidad de la bisagra es un factor decisivo para los compradores. El anuncio oficial de estos nuevos equipos ocurrirá durante el segundo semestre de 2026, siguiendo el calendario tradicional de la organización. La empresa espera que la ausencia del pliegue central sea el motivo principal para que los usuarios actuales decidan renovar su tecnología.