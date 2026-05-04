Sigue bajando su precio: el Samsung Galaxy S25 Ultra se vuelve la oferta más atractiva en Mercado Libre

Mercado Libre volvió a poner en vidriera al Samsung Galaxy S25 Ultra con una oferta que lo deja mejor posicionado dentro del segmento premium. La versión de 256 GB aparece como una alternativa fuerte para quienes buscan un celular de alta gama con pantalla grande, cámaras avanzadas, diseño premium, S Pen integrado y funciones de inteligencia artificial.

El modelo conserva la identidad de la familia Ultra, pero suma mejoras en ergonomía. El dispositivo es más ligero y cómodo que su antecesor, con bordes más redondeados y un chasis de titanio que refuerza su sensación de solidez. Además, cuenta con certificación IP68, que ofrece resistencia al agua y al polvo.

Uno de los puntos más fuertes del Samsung Galaxy S25 Ultra está en su pantalla . El equipo incorpora un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, con resolución QHD+, tasa de refresco de 120 Hz y protección Gorilla Glass Armor 2.

En el uso diario, esta combinación se traduce en una experiencia fluida y nítida para navegar por redes sociales, mirar series, jugar o trabajar con varias aplicaciones abiertas. El tamaño de la pantalla también lo convierte en una buena alternativa para quienes editan fotos, revisan documentos o consumen mucho contenido desde el celular.

El S Pen integrado sigue siendo otro diferencial importante. Permite tomar notas, firmar archivos, hacer selecciones precisas y aprovechar mejor la pantalla grande. En un mercado donde muchos celulares premium se parecen entre sí, este accesorio le da al S25 Ultra una identidad propia.

Samsung Galaxy S26 Ultra-Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 1 La oferta en Mercado Libre lo ubica por debajo de los $1,8 millones en Argentina. Shutterstock

Potencia, cámaras y funciones con inteligencia artificial

En el interior, el Galaxy S25 Ultra integra el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, acompañado por 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. El espacio no es expandible, pero resulta suficiente para usuarios que buscan rendimiento alto y no necesitan guardar grandes bibliotecas de videos o archivos pesados.

El apartado fotográfico es uno de sus argumentos más fuertes. Su cámara principal es de 200 MP, con apertura f/1.7 y estabilización óptica. A eso se suman un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y otro teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x y 10x. La cámara frontal es de 12 MP.

La experiencia se completa con Galaxy AI, la suite de inteligencia artificial de Samsung. Incluye herramientas como Circle to Search, edición inteligente de fotos y traducción en tiempo real. Estas funciones apuntan a simplificar tareas cotidianas y también a mejorar la productividad, especialmente para quienes usan el teléfono como herramienta de trabajo.

Walmart-Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 2 Galaxy AI, Snapdragon 8 Elite y batería de 5000 mAh completan una ficha premium atractiva. Shutterstock

La oferta que lo posiciona mejor en la gama alta

La batería es de 5000 mAh, con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 15 W. Es una configuración pensada para acompañar una jornada exigente, con el respaldo de Android 15 y One UI 7.

En este contexto, el dato comercial aparece como uno de los grandes atractivos: el Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB se consigue en Mercado Libre por $1.749.999, por debajo de la barrera de los $1,8 millones. Además, puede comprarse en hasta 6 cuotas de $395.879.

Aunque sigue siendo un celular de precio elevado, la baja lo vuelve más competitivo frente a otros modelos premium. Para quienes esperaban una oportunidad para saltar a la gama alta de Samsung, esta versión combina pantalla sobresaliente, cámaras versátiles, inteligencia artificial y un diseño más cómodo en un paquete difícil de ignorar.