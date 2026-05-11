Hot Sale 2026: el celular Samsung que sorprende por su precio y cámaras

Los descuentos ya empezaron. El Hot Sale 2026 en Argentina volvió a llenar de ofertas las tiendas online y uno de los celulares que más atención genera es el Samsung Galaxy A16 4G. El equipo apareció con precios rebajados y cuotas sin interés, algo que disparó las búsquedas entre quienes quieren cambiar de teléfono sin gastar una fortuna. Uno de los valores más comentados ronda los 349.999 pesos.

El Hot Sale es uno de los eventos de compras online más grandes de Argentina. Durante el 11, 12 y 13 de mayo, marcas y tiendas publican descuentos en tecnología, electrodomésticos, viajes y ropa. En esta edición, Samsung volvió a destacarse entre los celulares más elegidos.

El Galaxy A16 4G llamó la atención por su relación entre precio y características. El equipo cuenta con pantalla grande, batería de larga duración y cámaras múltiples para fotos y videos. Además, incluye una cámara principal de 50 megapíxeles y una frontal de 13 MP, pensadas para redes sociales y contenido diario.

Muchos usuarios también miran las cuotas. En varias tiendas el teléfono aparece con financiación sin interés y envío gratis, un detalle que impulsa todavía más las ventas durante el Hot Sale.

samsung

Otro punto fuerte del Galaxy A16 4G está en su almacenamiento. La versión de 128 GB permite guardar fotos, aplicaciones y videos sin preocuparse tanto por el espacio. Además, el diseño delgado y la pantalla amplia lo vuelven atractivo para quienes consumen series, redes sociales o juegos desde el celular.