Samsung logra predecir desmayos con un nivel de precisión del 84%

Un estudio clínico validó la capacidad de los relojes inteligentes de Samsung para detectar síncopes antes de que ocurran.

El sistema de Samsung avisa al usuario del smartwatch cinco minutos antes de un posible desmayo para evitar accidentes por caídas.

La compañía surcoreana presentó los resultados de una investigación conjunta con el Hospital Gwangmyeong de la Universidad Chung-Ang. El nuevo sistema desarrollado por Samsung permite predecir el síncope vasovagal con una antelación de hasta cinco minutos, utilizando únicamente los datos obtenidos por el sensor óptico del Galaxy Watch.

Innovación en salud con el Galaxy Watch El síncope vasovagal sucede cuando la frecuencia cardíaca y la presión arterial bajan de forma repentina ante situaciones de estrés o dolor. Aunque el desmayo en sí no suele ser mortal, las caídas bruscas provocan lesiones graves como fracturas o conmociones cerebrales. El equipo de investigación evaluó a 132 pacientes mediante una prueba de desmayo inducido para verificar la eficacia del equipo.

Galaxy Watch.jpg 1 Los sensores ópticos del Galaxy Watch analizan el ritmo cardíaco para detectar anomalías antes de que el usuario pierda el conocimiento. Samsung

El estudio utilizó el sensor de fotopletismografía (PPG) presente en el Galaxy Watch para analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Un algoritmo específico procesó esta información y logró anticipar los episodios con una exactitud del 84,6%. Según el profesor Junhwan Cho, cardiólogo a cargo del proyecto, este aviso temprano otorga tiempo suficiente para que la persona busque una posición segura o pida ayuda externa.

El futuro de los smartwatches y la medicina preventiva Este desarrollo marca un cambio en el enfoque de la tecnología vestible, pasando de la medición de datos históricos a la prevención en tiempo real. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista médica European Heart Journal – Digital Health. Se trata del primer estudio en el mundo que demuestra el potencial de los smartwatches comerciales para predecir este tipo de desvanecimientos con rigor clínico.