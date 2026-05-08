Este monitor Samsung cae 50% en Mercado Libre y se vuelve una opción atractiva para gamers

Para quienes buscan mejorar su experiencia de juego sin dar el salto a equipos de precios mucho más altos, las ofertas en monitores suelen ser una oportunidad clave. En ese escenario , Mercado Libre tiene una promoción destacada sobre el Samsung Odyssey G4 de 25 pulgadas, un monitor pensado para videojuegos que aparece con un 50% de descuento.

El modelo, identificado por su enfoque gamer, reúne varias características buscadas por quienes pasan muchas horas frente a la pantalla. Entre ellas se destacan la resolución Full HD, la tasa de refresco de 240Hz, el panel IPS y la posibilidad de ajustar la posición para ganar comodidad durante el uso diario.

La pantalla de este monitor Samsung de 25 pulgadas permite jugar, trabajar y mirar contenido con buena calidad visual.

Uno de los puntos más fuertes del Samsung Odyssey G4 es su tasa de refresco de 240Hz , una especificación especialmente valorada en juegos competitivos, donde la fluidez de imagen puede marcar diferencia. En títulos de acción, disparos, carreras o deportes electrónicos, una pantalla con mayor frecuencia permite movimientos más suaves y una respuesta visual más precisa.

El monitor cuenta con una pantalla de 25 pulgadas y resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, una combinación equilibrada para quienes buscan buen rendimiento sin exigir demasiado a la placa gráfica. A eso se suma el uso de tecnología IPS, reconocida por ofrecer colores más precisos y mejores ángulos de visión frente a otros tipos de panel.

Esto permite que la imagen conserve calidad aunque el usuario no esté ubicado exactamente de frente, algo útil tanto para jugar como para trabajar, mirar contenido o compartir la pantalla con otra persona.

monitor samsung4 Su diseño ajustable, reclinable y compatible con VESA mejora la comodidad frente al escritorio diario. Samsung

Comodidad, conectividad y diseño ajustable

Además de su rendimiento visual, el Samsung Odyssey G4 incorpora funciones pensadas para el confort. El monitor es reclinable, permite ajustar la altura y también puede rotarse, lo que lo vuelve más versátil para distintos escritorios y formas de uso.

Otro punto importante es que cuenta con montaje VESA, una característica que permite instalarlo en soportes de pared o brazos articulados. Esta opción resulta práctica para quienes buscan liberar espacio en el escritorio o armar una estación de trabajo más ordenada.

En conectividad, el equipo incluye un puerto DisplayPort 1.2, una entrada clave para aprovechar mejor sus capacidades de imagen. También funciona con voltaje de 220V y utiliza pantalla LCD, dentro de una propuesta orientada al uso intensivo.

La experiencia de los compradores también refuerza el perfil del producto. “El monitor ofrece una excelente calidad de imagen y una alta tasa de refresco de 240Hz, lo que mejora significativamente la experiencia visual tanto en juegos como en trabajo. Su compatibilidad con NVIDIA GSync y la capacidad de rotar y ajustar la altura lo hacen versátil y cómodo de usar”, señala uno de los comentarios publicados en Mercado Libre.

monitor samsung3 Mercado Libre ofrece el monitor con 50% de descuento y financiación en seis cuotas fijas. Samsung

El precio del Samsung Odyssey G4 en Mercado Libre

El atractivo principal de esta publicación está en el descuento. El Samsung Odyssey G4 de 25 pulgadas tenía un precio anterior de $699.999, pero ahora figura a $344.249, lo que representa una rebaja del 50%.

Además, Mercado Libre ofrece la posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas de $77.874, una alternativa para quienes prefieren financiar la compra. Con estas condiciones, el monitor Samsung se posiciona como una opción competitiva para gamers que buscan fluidez, buena imagen y ergonomía sin pagar el valor completo de un equipo de alta tasa de refresco.