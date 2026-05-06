Samsung Galaxy S26 Ultra en Mercado Libre: ¿conviene comprarlo en Argentina o como internacional?

Comprar tecnología en Mercado Libre ya no significa mirar únicamente el catálogo local. Desde hace tiempo, la plataforma sumó la modalidad de compra internacional y esa opción empezó a ganar protagonismo entre quienes buscan celulares de alta gama, accesorios y productos difíciles de conseguir en el mercado argentino. En ese escenario, uno de los modelos que más llama la atención es el Samsung Galaxy S26 Ultra , el equipo más actual de la serie S de Samsung .

La pregunta, entonces, es directa: ¿conviene comprarlo en Argentina o elegir la alternativa internacional ? La respuesta depende de varios factores. No solo importa el precio publicado, sino también la financiación disponible, los costos de importación, los tiempos de entrega y la comodidad de hacer una compra dentro del país.

Un Samsung con pantalla AMOLED, cámara de 200 MP y S-Pen sostienen el perfil ultra premium del equipo.

El Samsung Galaxy S26 Ultra apunta al segmento más exigente del mercado . Su pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, con resolución Quad HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, está pensada para quienes buscan una experiencia visual fluida, nítida y cómoda tanto para ver contenido como para jugar o trabajar.

En rendimiento, el equipo incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, acompañado por opciones de 12 GB o 16 GB de RAM y almacenamiento interno de 256 GB. Esta combinación lo posiciona como un modelo preparado para multitarea, videojuegos pesados, edición de contenido y uso intensivo.

El diseño también mantiene el perfil premium de la familia Ultra. El dispositivo tiene 7,9 milímetros de grosor, pesa 214 gramos y conserva funciones clave como el S-Pen integrado, el lector de huellas bajo la pantalla y la resistencia al polvo y al agua. Además, llega con Android 16 y One UI 8.5.

Resistencia Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 1 La compra internacional aparece más barata, pero los costos extra pueden cambiar la cuenta final. Samsung

Cámaras, batería y experiencia de uso

El apartado fotográfico es uno de sus principales argumentos. El Samsung Galaxy S26 Ultra incluye una cámara principal de 200 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x y otro telefoto de 10 MP con zoom 3x. La cámara frontal, en tanto, es de 12 MP.

La batería de 5.000 mAh se completa con carga rápida de 60W, capaz de recuperar más del 70% en media hora, y carga inalámbrica de 25W. Sobre el papel, es una configuración pensada para quienes buscan potencia, fotografía avanzada y autonomía sólida en un mismo dispositivo.

Problemas Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 La compra local ofrece financiación y simplicidad, aunque parte de un precio más alto publicado. Shutterstock

La diferencia entre comprar local o internacional

La comparación empieza a volverse más interesante cuando aparecen los números.

En el catálogo local de Mercado Libre Argentina , el Samsung Galaxy S26 Ultra más barato se ubica en torno a los $2.297.999, con la posibilidad de pagarlo en seis cuotas de $519.845 .

, el más barato se ubica en torno a los $2.297.999, con la posibilidad de . En la modalidad de compra internacional, el mismo modelo aparece publicado a $1.996.277.

A simple vista, la compra internacional ofrece una diferencia de $301.722 frente a la opción local. Sin embargo, ese ahorro inicial debe analizarse con cuidado. En las compras internacionales, Mercado Libre incorpora costos de importación que se suman al valor del producto. Entre ellos se encuentra principalmente el IVA, que debe abonarse al momento de la operación.

Además, si el producto supera los 400 dólares, pueden aplicarse aranceles de importación, que se detallan en el resumen antes de confirmar la compra. Por eso, la clave está en revisar el total final y no quedarse solamente con el precio destacado en la publicación.

En definitiva, la opción internacional puede ser más conveniente si el costo final mantiene una diferencia significativa. La compra local, en cambio, resulta más atractiva para quienes priorizan financiación, mayor simplicidad y una operación sin pasos adicionales vinculados a la importación. Para un celular de gama ultra premium como el Samsung Galaxy S26 Ultra, la mejor decisión está en mirar la cuenta completa antes de elegir.