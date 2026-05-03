Este iPhone arrasa en Mercado Libre y esconde una rebaja del 45% difícil de ignorar

Mercado Libre volvió a poner en el centro de la escena a uno de los iPhone más buscados por los usuarios argentinos: el iPhone 14 , un modelo con 128 GB de almacenamiento interno, conectividad 5G y un conjunto de prestaciones que todavía lo mantienen competitivo dentro del segmento premium. En un mercado donde renovar el smartphone suele implicar una inversión importante, este equipo logró destacarse por combinar rendimiento, cámaras avanzadas y financiación.

El iPhone 14 aparece entre los más vendidos del mes y apunta a quienes buscan ingresar al ecosistema Apple o actualizar un modelo anterior sin ir directamente por las versiones más nuevas de la marca. Su propuesta se apoya en una pantalla de buena calidad, potencia suficiente para varios años de uso y funciones orientadas tanto al entretenimiento como a la seguridad.

Uno de los puntos fuertes del iPhone 14 es su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas. Este tamaño ofrece un equilibrio cómodo para el uso diario: permite ver series, videos, redes sociales y juegos con buena definición, sin llegar a las dimensiones más grandes de otros celulares actuales.

En rendimiento, el equipo incorpora el chip A15 Bionic, acompañado por una GPU de 5 núcleos. Esta configuración permite una experiencia fluida en aplicaciones exigentes, juegos, edición de fotos, grabación de video y multitarea. Además, cuenta con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, una capacidad adecuada para usuarios que guardan fotos, videos, aplicaciones y archivos sin depender todo el tiempo de la nube.

La compatibilidad con redes 5G también suma valor, sobre todo para quienes quieren un celular preparado para conexiones más rápidas en zonas con cobertura disponible.

Ventajas iPhone 17-Samsung Galaxy S26 - Interna 1 Su pantalla Super Retina XDR y el chip A15 Bionic sostienen una experiencia premium actual. Shutterstock

Cámaras avanzadas, video estable y funciones de seguridad

El sistema de cámaras es otro de los apartados que mantiene vigente al iPhone 14. Está pensado para lograr mejores fotos en distintas condiciones de luz, algo clave para usuarios que usan el celular como cámara principal en viajes, reuniones, trabajo o redes sociales.

En video, suma Modo Cine en 4K Dolby Vision de hasta 30 cuadros por segundo. Esta función permite grabar con un efecto de profundidad más cuidado, ideal para contenidos con una estética más profesional. También incluye Modo Acción, diseñado para conseguir tomas estables incluso cuando se graba en movimiento o con la cámara en la mano.

A esto se suma la Detección de Choques, una prestación de seguridad que puede pedir ayuda automáticamente si detecta un accidente grave y el usuario no puede responder. No es una característica que siempre defina la compra, pero agrega un diferencial importante frente a otros modelos.

iphone 14 Con 45% de rebaja, el iPhone 14 queda entre los celulares más atractivos del mes. Shutterstock

Autonomía, resistencia y una oferta que empuja la compra

La batería del iPhone 14 promete autonomía para todo el día y hasta 26 horas de reproducción de video, un dato relevante para quienes usan el celular de forma intensiva. Además, el equipo incorpora Ceramic Shield y resistencia al agua, dos características orientadas a mejorar la durabilidad frente al uso cotidiano.

Con iOS 16, el dispositivo ofrece más opciones de personalización, nuevas formas de comunicación y herramientas para compartir contenido dentro del ecosistema Apple. Esa combinación de hardware, software y soporte convierte al modelo en una alternativa sólida para quienes buscan un celular premium sin saltar necesariamente al último lanzamiento.

Recién al mirar el valor final aparece el otro gran atractivo de la publicación: el iPhone 14 pasó de $1.999.999 a $1.099.999 en Mercado Libre, lo que representa una baja del 45%. La diferencia equivale a un ahorro de $900.000 frente al precio anterior informado.

Además, puede comprarse en 12 cuotas de $91.666, manteniendo el mismo precio final. Por eso, más allá de no ser el modelo más nuevo de Apple, el iPhone 14 se posiciona como una opción muy competitiva para quienes buscan potencia, buenas cámaras, conectividad 5G y financiación en el mercado argentino.