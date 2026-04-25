Apple: filtraron fotos del iPhone 18 Pro en nuevos colores

El nuevo smartphone de Apple llegaría al mercado con una estética renovada. La filtración de los componentes del iPhone 18 Pro permite conocer los colores que acompañarán el lanzamiento oficial. Esta información surge de una fotografía de las placas traseras compartida por fuentes cercanas a la cadena de suministros.

La marca Apple prepara la salida de sus próximos dispositivos para finales de este año. Los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max saldrán a la venta junto con la esperada versión Ultra. A diferencia del equipo plegable que también planea la firma, los terminales Pro contarán con una paleta de colores variada. La fotografía de las piezas reales mostró que la empresa busca un diseño más sobrio y uniforme.

La filtración de las placas para el módulo de cámaras detalla cuatro opciones para los usuarios. El tono Gris Oscuro se presenta como el sucesor del color negro espacial. Este matiz tuvo una ausencia notable en la generación pasada y ahora retorna con una terminación mate. Por otro lado, el color Dark Cherry aparece como una alternativa que cambia su intensidad según la luz del ambiente. También se observa un Azul Claro que mantiene la línea estética del iPhone anterior.

Según los reportes del filtrador Ice Universe, la compañía intenta achicar el contraste entre el borde metálico y el panel de vidrio. Esto significa que el iPhone 18 Pro tendrá un aspecto monocromático más definido. El cristal trasero tendrá exactamente el mismo matiz que el cuerpo de titanio del equipo. Esta decisión técnica mejora la limpieza visual del producto y evita el efecto de dos tonos que molestaba a algunos críticos.

Innovación en la fabricación de los nuevos teléfonos

La producción de estos componentes ya corre en las fábricas para cumplir con los plazos de entrega globales. Mientras que el modelo Ultra solo tendrá versiones en blanco y negro para su primera generación, el resto de los teléfonos de la gama premium ofrecen mayor variedad. La marca estudia todavía una versión en plata para cerrar el catálogo definitivo de la temporada. Los proveedores de piezas en Asia ya trabajan sobre estas muestras finales para iniciar el ensamblaje masivo.

El mercado de los teléfonos móviles demanda cambios constantes en la apariencia física de los productos de lujo. Apple aplica procesos químicos avanzados sobre el titanio para lograr estos colores profundos. El tono cereza oscuro es el resultado de un tratamiento específico sobre el metal que asegura la durabilidad de la pintura ante rayones. Este proceso garantiza que el color no pierda brillo con el uso diario del celular.

iPhone 18 Pro colores 1 El tono Dark Cherry se perfila como la opción más elegida por los usuarios que buscan un cambio visual. Render Macworld

Estos cambios estéticos son importantes para diferenciar al iPhone 18 Pro de sus antecesores. El color funciona como un factor de compra determinante para muchos usuarios que buscan renovar su equipo. La presentación oficial ocurrirá durante el mes de septiembre en el evento anual de la empresa. En ese momento conoceremos los precios finales y la disponibilidad para cada mercado internacional.