Apple Siri AI: la limitación de memoria del iPhone 17 recorta sus funciones de voz

El nuevo modelo de asistencia inteligente de Apple requiere 12 GB de RAM. El dispositivo básico de la marca perderá dos herramientas avanzadas de dictado.

La presentación de las nuevas herramientas de automatización móvil de Apple expone restricciones de hardware para los usuarios del ecosistema. El despliegue de Siri AI durante la conferencia anual WWDC confirmó que las funciones avanzadas de transcripción y modulación de voz demandarán una memoria RAM superior a los estándares básicos del catálogo actual.

Limitaciones de hardware en la línea del iPhone 17 La compañía tecnológica estadounidense estableció un piso de 12 GB de memoria unificada para ejecutar su motor de procesamiento local más avanzado. Esta decisión técnica restringe el acceso a las mejoras de interacción a los poseedores de los modelos iPhone Air, 17 Pro y 17 Pro Max, además de las tabletas y computadoras que portan los procesadores M3 y M4 de última generación. El modelo estándar de la serie iPhone 17 queda excluido de este grupo selecto debido a que posee únicamente 8 GB de memoria RAM en su placa base.

Apple Siri AI - Interna 1 Restricción de Siri AI para teléfonos con poca RAM. MacRumors La fijación de este nuevo límite representa la primera modificación de los requisitos de almacenamiento temporal desde el nacimiento de las herramientas de asistencia de la empresa hace dos años. Los usuarios que adquieran la variante básica de la nueva familia de terminales no contarán con las opciones lógicas para modificar la expresividad y el compás del habla del asistente. Los teléfonos de generaciones previas mantendrán las voces tradicionales del sistema operativo sin recibir la calibración auditiva personalizada de este período.

Las herramientas de dictado afectadas en el sistema operativo La pérdida tecnológica más severa para los dispositivos de menor capacidad se ubica en el motor de dictado global del sistema operativo. El modelo de procesamiento de doce gigabytes faculta al terminal a transformar el habla en texto pulido en tiempo real de forma local, gestionando el uso de mayúsculas, la puntuación y las estructuras gramaticales de manera automatizada. Esta arquitectura disminuye el porcentaje de fallas de interpretación semántica al redactar notas o mensajes extensos mediante comandos de voz.