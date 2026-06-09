Apple: las funciones que me encantaron de la beta de iOS 27 tras unas horas de uso

Probamos la nueva variante del sistema lógicos en un iPhone 16 Pro. Te contamos cuáles son los cambios visuales y sonoros más logrados de Apple.

La llegada de una nueva versión de software móvil despierta la curiosidad de cualquier usuario Apple que busque optimizar su dispositivo diario. El lanzamiento de iOS 27 en su fase beta para desarrolladores ya permite explorar modificaciones estéticas de la interfaz y herramientas operativas que, tras probarlas durante algunas horas en un iPhone 16 Pro, transforman por completo la interacción cotidiana.

El control de opacidad en el diseño del sistema operativo La interfaz visual del teléfono dio un paso adelante muy esperado mediante la evolución del entorno Liquid Glass. Esta tecnología estética, que nació en la temporada pasada, sumó un deslizador de opacidad dentro del menú de ajustes que soluciona los problemas de visualización anteriores. El mecanismo faculta a regular de manera exacta el nivel de transparencia de las barras de herramientas y los cuadros de búsqueda flotantes.

Liquid Glass - Interna 1 El deslizador de transparencia del entorno Liquid Glass mejora la estética visual de las barras de búsqueda en el iPhone. Imagen generada con IA El usuario tiene la opción de configurar un acabado completamente cristalino para apreciar los detalles del fondo de pantalla o elegir un tinte esmerilado que prioriza la legibilidad de los textos informativos. Esta flexibilidad se complementa con una revisión sutil en la iconografía nativa del sistema operativo. Los accesos directos de las aplicaciones recibieron sutiles retoques de color y texturas vidriadas que aportan mayor definición técnica al escritorio virtual de la pantalla de inicio.

Sonido independiente y personalización avanzada en el iPhone La administración del hardware de audio resuelve una de las demandas más reiteradas por los consumidores en los foros de soporte. El panel de Sonidos y Vibraciones incorpora selectores independientes para fijar la intensidad de los tonos de llamada, los sistemas de alertas, los temporizadores y las alarmas de fábrica. Al desactivar la unificación del volumen, cada barra responde de manera aislada según las necesidades de la rutina diaria.

iPhone 16 Pro - Interna 2 Los controles de volumen divididos permiten silenciar las alertas generales sin afectar la potencia de las alarmas del sistema operativo. Shutterstock La pantalla de bloqueo expande sus márgenes de diseño al permitir la reubicación del reloj digital. La interfaz habilita un formato mini que coloca la hora junto a la fecha en la franja superior, liberando la zona central del panel para lucir fotografías o imágenes generativas sin obstrucciones. El ecosistema añade la compatibilidad con widgets de tamaño extra grande en el iPhone. Estas estructuras ocupan toda la superficie del panel táctil para desplegar calendarios completos o extensas listas de tareas pendientes, un formato gigante que simplifica la visualización de datos de un solo vistazo.