Qué esperar de la inteligencia artificial de Apple, Siri e iOS 27 en la WWDC 2026

Apple buscará su revancha en el campo de la tecnología inteligente durante su conferencia anual para desarrolladores.

La expectativa por los próximos anuncios de la industria tecnológica se concentra en el evento global de Apple. La corporación presentará su nueva estrategia de desarrollo virtual este lunes durante la inauguración de la Worldwide Developers Conference, una cita que marcará el rumbo de las herramientas de asistencia automatizada para millones de usuarios de teléfonos en todo el mundo.

Una renovación profunda para Siri y el sistema operativo La presentación principal de la conferencia de desarrolladores servirá como plataforma para introducir una versión completamente rediseñada del asistente digital Siri. Las informaciones preliminares indican que esta actualización busca resolver las limitaciones técnicas del pasado, incorporando algoritmos de procesamiento de lenguaje natural más complejos que permitirán sostener diálogos fluidos y ejecutar comandos integrados en las aplicaciones nativas del ecosistema móvil.

El despliegue de software incluirá las actualizaciones reglamentarias para toda la línea de hardware de la firma. Los terminales compatibles recibirán el sistema operativo bajo el nombre oficial de iOS 27, manteniendo la nomenclatura unificada de la empresa para sus diferentes plataformas virtuales. Las tablets y las computadoras de escritorio se actualizarán en simultáneo mediante el lanzamiento de iPadOS 27 y macOS 27, optimizando la sincronización de datos entre los equipos de uso cotidiano.

IOS 27 Apple iOS 27: filtraciones indicarían la pérdida de actualizaciones en un reconocido iPhone. Shutterstock

Herramientas inteligentes integradas en la interfaz diaria La inteligencia artificial operará de forma directa sobre las herramientas comunes del celular. Las filtraciones técnicas detallan el funcionamiento de un nuevo buscador unificado que permitirá realizar consultas complejas bajo el formato de preguntas directas, compitiendo con los motores de respuesta actuales del mercado. El sistema procesará la información en el propio chip del dispositivo para garantizar la privacidad de los registros personales.