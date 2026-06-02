Apple: filtraciones exponen la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro

Una filtración revela los planes de Apple para la autonomía de su próximo dispositivo móvil, exponiendo diferencias técnicas según el mercado de venta.

Las variaciones de capacidad en la batería del nuevo teléfono de Apple dependerán de la presencia de la bandeja física para la tarjeta SIM.

El mercado de la telefonía móvil observa con atención los reportes sobre los componentes internos de la próxima línea de dispositivos premium de Apple. El próximo iPhone 18 Pro de la empresa estadounidense llegará con modificaciones ligeras en la capacidad de su batería interna, según los datos que trascendieron de las cadenas de producción asiáticas.

Las diferencias de almacenamiento energético en el nuevo teléfono El filtrador Digital Chat Station expuso que la compañía realiza pruebas con componentes de diferente capacidad según la región de comercialización. Las unidades destinadas al mercado de China registrarán una capacidad de 4.056 mAh, mientras que las versiones correspondientes a los Estados Unidos alcanzarán los 4.288 mAh. Esta división responde a una decisión estructural que la firma sostiene desde hace algunas temporadas para optimizar el espacio físico del chasis.

iPhone 17 Pro Max1 Los componentes internos del próximo iPhone se distribuirán para optimizar la gestión térmica y el tamaño de la batería. Shutterstock

La causa de esta variación radica en la eliminación de la bandeja física para la tarjeta SIM que Apple aplica en el territorio estadounidense desde la generación catorce. Al prescindir de este lector mecánico, el diseño interior gana un volumen libre que los ingenieros aprovechan para instalar una celda de mayor tamaño. Por el contrario, los terminales vendidos en Asia mantienen la ranura de lectura física, con la única excepción del modelo Air que funciona exclusivamente mediante tecnología eSIM a nivel global.

Si los valores resultan correctos, el incremento interanual representa un avance acotado. La variante asiática obtendría una suba del 1,7% en comparación con la versión previa, sumando apenas 68 mAh adicionales. Para el modelo de Norteamérica, el crecimiento se sitúa en un 0,8%, lo que equivale a 36 mAh de diferencia respecto al estándar anterior. En el caso de la versión Pro Max, el mismo informante anticipó que la capacidad se ubicará en la línea de los 5.000 mAh para China y trepará hasta los 5.200 mAh en las ediciones internacionales.