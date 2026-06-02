Cómo Nvidia desafía a Apple e Intel al anunciar un chip de IA para computadores personales

Nvidia anunció un nuevo chip para PC, con el que va a incursionar en el mercado de los dispositivos con tecnología de inteligencia artificial integrada.

"Esta reinvención de los computadores es un acontecimiento tan trascendental como la transformación del teléfono en lo que hoy conocemos como teléfono inteligente", dijo Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia cuando presentó el chip RTX Spark.

Huang hizo el anuncio el lunes, durante un discurso previo a la apertura de la feria tecnológica Computex en Taipéi, Taiwán.

Por otra parte, EE.UU. endureció las normativas sobre la venta de los chips más avanzados de Nvidia a empresas chinas.

El RTX Spark es "un nuevo superchip... para la era de agentes personales de IA, que ofrece una nueva clase de computador que pasa de ser una herramienta a convertirse en un compañero de equipo, " afirmó Nvidia en su sitio web.

Se incluirá en una nueva línea de PC con Windows fabricadas por Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus y MSI.

Se espera que estén disponibles en otoño, seguidas posteriormente por modelos de Acer y Gigabyte.

Esta iniciativa representa un desafío para marcas reconocidas en el mercado de PC, como Apple e Intel.

Lenovo, HP, Dell y Apple acapararon casi el 75 % del mercado mundial de PC durante los tres primeros meses de este año, según la firma de investigación Gartner.

Un "cambio de paradigma"

Getty Images Huang dijo que el chip va a transformar los computadores igual que cuando los teléfonos se volvieron inteligentes

Nvidia se ha centrado tradicionalmente en la creación de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU): chips especializados diseñados originalmente para procesar gráficos informáticos para videojuegos a gran velocidad, pero que ahora también se usan ampliamente para impulsar sistemas de inteligencia artificial.

Charlie Dai, vicepresidente y analista principal de la firma de investigación tecnológica Forrester, dijo que el anuncio demuestra que Nvidia está impulsando un "cambio de paradigma", al pasar de ser un "proveedor de componentes" a un "propietario de arquitectura en el mercado de PC".

"Esto va a desafiar a Intel, AMD y Qualcomm directamente, y va a intensificar la presión competitiva en términos de rendimiento, eficiencia e integración de la IA", señaló.

Sin embargo, Ian Fogg, director de investigación de la firma de análisis del sector CCS Insight (FDM), dijo que es "probable que este cambio conlleve un coste significativo" y que Nvidia se va a dirigir a "aquellos que buscan un rendimiento propio de una estación de trabajo".

Parte del anuncio se ha centrado en una colaboración con Microsoft para ofrecer lo que Nvidia describe como una "plataforma Windows robusta y segura", impulsada por el chip RTX Spark para agentes de IA: programas de software autónomos -como OpenClaw- regidos por la inteligencia artificial.

"Nuestro objetivo es llevar una inteligencia ilimitada a cada hogar y a cada escritorio con Windows", declaró Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft. "RTX Spark representa un verdadero avance hacia esa visión".

Ian Cutress, analista del sector de semiconductores, dijo que, al ofrecer un portátil con Windows que incorpora hardware de Nvidia, la compañía está brindando a los desarrolladores -especialmente a aquellos que trabajan con IA- "una razón para mantenerse dentro de su propia órbita de software y hardware".

Bloomberg via Getty Images Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia Corp., presentó el superchip RTX Spark en la conferencia Nvidia GTC.

El auge de los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial ha contribuido a que Nvidia se convierta en la empresa más valiosa del mundo, con una valoración bursátil superior a los US$5 billones.

El domingo, EE.UU. tomó medidas para cerrar una posible laguna jurídica en el envío de chips como los procesadores Blackwell de Nvidia.

Las directrices publicadas por el Departamento de Comercio, a través de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), aclararon que se requiere una licencia para exportar los chips de IA más avanzados a filiales de empresas chinas radicadas fuera de China.

Washington ha estado intentando impedir que las empresas chinas adquieran los chips informáticos de alta gama necesarios para desarrollar tecnologías clave de inteligencia artificial.

BBC

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FUENTE: BBC