Apple: se filtran los colores del próximo iPhone 18 Pro por las fundas de producción

La cadena de distribución de componentes informáticos expuso los diseños de los protectores compatibles con la próxima línea de teléfonos móviles estadounidenses de Apple . Las piezas de resina confirman la paleta de colores seleccionada para la temporada comercial de este año.

La filtración de las fundas de producción masiva permite conocer los detalles estéticos del iPhone 18 Pro antes de su presentación oficial en el mes de septiembre. Las fotografías distribuidas por los proveedores muestran los accesorios con el anillo magnético MagSafe integrado, un elemento que revela la distribución física de los componentes internos de este dispositivo móvil de última generación.

Las imágenes del sector de accesorios confirman tres de las cuatro tonalidades que integrarán la familia de celulares premium. La principal novedad estética se ubica en el color denominado "Dark Cherry", un tono rojo oscuro similar al color del vino que reemplaza al naranja del catálogo previo. Esta variante funcionará como la opción destacada para promocionar el teléfono en los diferentes mercados globales.

Las fundas también muestran las opciones en color azul claro y gris oscuro, mientras que la alternativa en color plata quedó fuera de esta tanda de filtraciones aduaneras. Por otro lado, los registros técnicos indican que la compañía estadounidense modificó el diseño de sus fundas transparentes oficiales, eliminando el rectángulo blanco inferior que generaba disconformidad entre los compradores de las líneas anteriores.

Incompatibilidad de accesorios en el nuevo teléfono

Cambios en el tamaño de la próxima generación Pro de los iPhone Pipfix - X

Los esquemas industriales de las fundas revelan que los nuevos modelos poseen un espesor superior al de los dispositivos móviles actuales. Este incremento en las dimensiones físicas significa que las fundas de las generaciones pasadas no coincidirán con la estructura del nuevo terminal de gama alta. El cambio de grosor responde a la necesidad de incorporar baterías de mayor densidad y disipadores térmicos internos.

iPhone 18 Pro leaks - Interna 2 El incremento en las dimensiones del teléfono impedirá el uso de fundas de la generación anterior debido al nuevo espesor del chasis. Notebookcheck

La información de los accesorios se complementa con reportes previos sobre los cristales frontales del dispositivo, los cuales registran un estrechamiento en los bordes laterales y una reducción del espacio destinado a los sensores superiores. La producción en masa de estos protectores confirma que la corporación estadounidense completó la fase de diseño técnico y mantiene el cronograma para el lanzamiento oficial durante el tercer trimestre.