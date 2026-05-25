Apple: el diseño frontal del iPhone 18 Pro se filtra mediante sus componentes

Comenzó la distribución de las piezas correspondientes a la próxima generación de teléfonos de Apple . Los componentes muestran un cambio estructural que modifica las dimensiones de la pantalla conocidas hasta el momento en los teléfonos iPhone .

La filtración de accesorios anticipa variaciones de ingeniería en los paneles que la corporación presentará de forma oficial durante el mes de septiembre. El informante de la industria Majin Bu publicó imágenes de los componentes que visten al iPhone 18 Pro y revelan una silueta estrecha, un cambio que altera las proporciones generales respecto a las versiones que se comercializan en la actualidad.

Los accesorios expuestos exponen que la marca busca estirar el formato físico de sus dispositivos de prestaciones superiores. Si los esquemas técnicos se confirman, el modelo estándar de la línea llegará a las 6,4 pulgadas. Por su parte, el cristal del iPhone 18 Pro Max estirará su diagonal hasta alcanzar las 7 pulgadas de tamaño, superando la marca del modelo previo que se queda en las 6,9 pulgadas.

Este estiramiento de las pantallas modifica la relación de aspecto tradicional de la marca, convirtiendo a los dispositivos en piezas más altas y fáciles de sostener con una sola mano. La estrategia comercial busca diferenciar la línea clásica de los proyectos plegables que la firma desarrolla en sus laboratorios de computación, los cuales adoptan formatos cuadrangulares y pantallas anchas para la reproducción de contenido multimedia.

La reducción de la Isla Dinámica por parte de Apple

El segundo punto de atención se ubica en el sector superior de los cristales templados filtrados. El orificio destinado a los sensores frontales presenta un tamaño menor en comparación con los celulares actuales. Los reportes previos de las empresas de suministros estiman una reducción de entre el 25% y el 35% en la superficie que ocupa la Isla Dinámica, permitiendo un mayor aprovechamiento del espacio útil para las notificaciones del sistema.

iPhone 18 Pro - Interna Los componentes de protección filtrados muestran una estructura vertical más estirada en comparación con los modelos actuales de la empresa. X- @MajinBuofficia

El recorte del protector de pantalla se desplaza de forma leve y muestra un diámetro acotado que se destina de manera exclusiva al lente de la cámara fotográfica delantera. El resto de los sensores para el reconocimiento facial biométrico se ubicarán debajo de la matriz de píxeles del panel OLED, un avance tecnológico que los ingenieros de Apple prueban desde hace varias temporadas en sus prototipos de validación técnica.