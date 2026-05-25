Apple estaría desarrollando un sitio web sobre Gen AI antes del inicio de la WWDC

Apple trabaja en el desarrollo de su infraestructura digital antes de su conferencia anual de desarrolladores. El analista Aaron Perris detectó que Apple activó el subdominio genai.apple.com en sus servidores de nombres, un movimiento que anticipa la presentación de nuevas herramientas lógicas.

El nuevo espacio virtual todavía no muestra una página activa de cara al público general. Sin embargo, los registros informáticos asocian esta dirección con los servicios de inteligencia artificial generativa. La empresa mantiene actualmente una sección web dedicada a su ecosistema de funciones automáticas, por lo que este nuevo rincón digital apunta a centralizar sus desarrollos técnicos complejos.

El asistente Siri recibirá mejoras de contexto visual durante la próxima WWDC para ejecutar tareas dentro de las aplicaciones nativas.

El anuncio de estas modificaciones ocurre a pocas semanas del inicio del congreso de desarrolladores de la empresa. La conferencia principal de la WWDC comenzará el lunes 8 de junio a las 10 de la mañana, hora del Pacífico de los Estados Unidos. La expectativa del sector se centra en las actualizaciones de los sistemas operativos iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, plataformas que recibirán las funciones lógicas de última generación.

La firma estadounidense busca responder al avance de herramientas externas como ChatGPT y Claude en el ámbito internacional. Los datos filtrados sugieren que la compañía busca establecer una base de operaciones digital para mostrar sus modelos de lenguaje individuales. El uso de este subdominio específico marca una diferenciación clara respecto a los servicios tradicionales que ofrece la marca en su tienda de aplicaciones.

Nuevas funciones lógicas e inteligencia artificial

Las próximas versiones de software contemplan una renovación profunda del asistente de voz Siri. El sistema ganará reconocimiento de los elementos presentes en la pantalla del teléfono y permitirá un diálogo fluido de preguntas y respuestas continuas. El procesamiento local de datos mejorará las tareas cotidianas de los usuarios sin comprometer la privacidad de la información personal almacenada.

Los documentos técnicos anticipan soluciones prácticas basadas en Gen AI para las aplicaciones nativas de la firma. El navegador Safari generará nombres automáticos para los grupos de pestañas abiertos, mientras que el sistema de reconocimiento visual extraerá datos de etiquetas nutricionales o tarjetas personales para guardarlos en la agenda de contactos. Las herramientas de accesibilidad también sumarán transcripciones de texto inmediatas para videos grabados por los usuarios.

GEN AI Apple - Interna 2 El subdominio genai.apple.com ya figura en los registros de DNS pero la plataforma de Apple permanece inaccesible para los navegadores convencionales. Imagen generada con IA

La automatización de procesos se extenderá al ecosistema de billetera digital y herramientas de productividad. Los usuarios crearán pases de ingreso en la aplicación Wallet de forma directa y configurarán tareas complejas mediante instrucciones de voz simples. La activación de los servidores demuestra que los ingenieros ultiman los detalles del despliegue comercial para el próximo mes.