Apple lanza iOS 26.5 con mensajería cifrada entre iPhone y dispositivos Android

Apple iOS 26.4 Emojis distribuyó una nueva versión de su sistema operativo móvil para todos los usuarios globales. El paquete de actualización iOS 26.5 desembarca en los teléfonos compatibles para resolver fallas de rendimiento y añadir herramientas de protección de datos en los mensajes de texto cotidianos.

La modificación más relevante de esta versión radica en la llegada del cifrado de extremo a extremo para el sistema de mensajería RCS (Rich Communication Services) en estado beta. Esta tecnología, desarrollada en conjunto por las principales firmas del sector, busca proteger la privacidad de las conversaciones cruzadas entre un iPhone y un dispositivo Android . La opción funciona de forma automática mediante las prestatarias telefónicas compatibles y las versiones actualizadas de la aplicación de mensajes de Google.

La compañía estadounidense aclaró el funcionamiento de esta herramienta mediante un comunicado oficial donde detalló la imposibilidad de que terceros intercepten los textos. "Cuando los mensajes RCS poseen cifrado de extremo a extremo, no pueden ser leídos mientras se envían entre los dispositivos", explicaron los voceros de la firma. Los usuarios detectarán la activación de la seguridad mediante la aparición de un ícono de candado en la pantalla del chat, un indicador visual que confirma el aislamiento de la información.

Interfaz y accesibilidad en el ecosistema de Apple

iOS 26.5: las mejoras del sistema operativo de los iPhone

El entorno gráfico del celular suma opciones orientadas a la inclusión mediante la expansión de la interfaz Liquid Glass. El menú de ajustes ahora presenta la alternativa "Reducir movimiento" para atenuar de forma eficiente las animaciones del sistema que afectan a personas con sensibilidad visual. De igual modo, la opción "Reducir efectos brillantes" disminuye los destellos y destellos lumínicos que ocurren al presionar botones digitales dentro de la pantalla del teléfono.

El entretenimiento también recibe herramientas dentro de la plataforma Apple Music. La función Playlist Playground utiliza inteligencia artificial para armar listas de reproducción musicales a partir de descripciones escritas de los usuarios, sugiriendo títulos y canciones acordes al pedido. Asimismo, la opción de reconocimiento de música sin conexión identifica canciones en entornos públicos aunque el celular no cuente con una conexión activa a internet, guardando el resultado para mostrarlo más tarde.

La instalación de iOS 26.5 añade un candado digital en los chats para confirmar el cifrado de los mensajes entre plataformas.

Apple iOS 26.4 Emojis Los nuevos emojis iOS 26.5. Apple Esfera

La actualización se completa con la adición de ocho nuevos emoticonos, entre los que aparecen una orca, un trombón y una cara distorsionada. Los usuarios ya pueden descargar el parche de software de forma gratuita desde el menú de configuración de sus dispositivos. Las operadoras telefónicas de la región iniciaron el despliegue paulatino para asegurar que los clientes accedan a estas mejoras de seguridad sin interrupciones en el servicio de datos.