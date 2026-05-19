Apple anuncia funciones de accesibilidad potenciadas por modelos inteligentes

La empresa estadounidense adelantó las próximas innovaciones de software destinadas a derribar barreras de uso en sus plataformas móviles y de escritorio. El nuevo sistema Apple integrará algoritmos de aprendizaje automático para dotar de mayor flexibilidad a sus herramientas de asistencia, permitiendo interacciones más naturales en la rutina diaria.

El anuncio ocurre en los días previos al Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad. John Voorhees, analista técnico de la industria, precisó que " Apple Intelligence promete tomar el compromiso de larga data de la empresa y hacerlo más flexible y potente para más personas que nunca". El objetivo técnico es aplicar la inteligencia artificial en soluciones prácticas y cotidianas.

La función VoiceOver recibirá una actualización técnica importante para volverse más descriptiva mediante el uso de la cámara del teléfono. El sistema procesará el entorno físico o un documento escaneado para narrar los detalles con precisión. Además, el botón de Acción permitirá activar la cámara para que el usuario realice preguntas de seguimiento sobre lo que capta el visor. Por su parte, la herramienta de lupa incorporará comandos de voz directos para controlar el zoom sin necesidad de tocar la pantalla.

Los nuevos desarrollos de software aplican la inteligencia artificial para procesar el entorno y mejorar la autonomía de los usuarios.

El control por voz también abandonará la estructura rígida de comandos memorizados de las versiones previas. La integración de la inteligencia artificial permitirá que el sistema interprete instrucciones en lenguaje natural, procesando pedidos directos como "tocar la carpeta naranja". Asimismo, el lector de accesibilidad mejorará su capacidad para interpretar portales web complejos que contengan tablas o columnas, extrayendo las partes significativas del texto para facilitar una lectura limpia.

Otra de las funciones destacadas es la generación de subtítulos automáticos en tiempo real para videos caseros. Un modelo integrado en el procesador del celular procesará el audio de las filmaciones familiares de forma privada, entregando transcripciones inmediatas sin enviar información a servidores externos. Esta tecnología traslada una comodidad habitual de las plataformas de contenido masivo hacia las producciones personales de los usuarios.

Apple accesibilidad El sistema de lectura avanzada de Apple Intelligence procesará diseños web con columnas y tablas para facilitar la comprensión de textos complejos. Apple

Avances de accesibilidad en hardware y entretenimiento

El visor de realidad mixta de la firma extenderá su tecnología de seguimiento ocular hacia el control de sillas de ruedas motorizadas. Mediante un trabajo en conjunto con los socios TOLT Technologies y LUCI, el sistema permitirá maniobrar el vehículo simplemente mirando los controles virtuales dentro del entorno digital. El software de la plataforma también sumará gestos faciales para simular toques en pantalla y mejoras en el emparejamiento de audífonos compatibles con la marca.

En el plano de los accesorios físicos, las tiendas oficiales comenzarán la venta global de un soporte de sujeción ergonómico diseñado por la artista Bailey Hikawa en colaboración con PopSockets. Este elemento busca que las personas sostengan el celular de manera más segura. Las actualizaciones de software para fines de año incluirán también indicadores de movimiento para reducir el mareo en vehículos, reconocimiento de nombres en más de 50 idiomas y compatibilidad con los controles de juego Access de Sony en todos los sistemas operativos de la marca.