El iPhone Ultra de Apple enfrenta problemas de fábrica por algo primordial

Filtraciones indican que el primer teléfono con pantalla plegable de la Apple hace ruidos al abrirse, un fallo que retrasaría el iPhone Ultra.

El desarrollo del primer dispositivo móvil flexible de la firma Apple tropieza con un obstáculo inesperado durante sus fases iniciales de producción. El esperado iPhone Ultra registra fallos de calibración mecánica que producen un crujido constante en su estructura cada vez que el usuario abre o cierra el terminal.

Detalles técnicos de la pantalla plegable y su fabricación La compañía utilizó un método de manufactura diferente para abaratar los costos de producción de este modelo premium. La pieza central consiste en una bisagra impresa en tres dimensiones que utiliza materiales de relleno para ocultar imperfecciones en el metal. Esta opción disminuye los gastos de fabricación de la empresa, pero genera fallos estructurales rápidos. Según indican los informes técnicos, "el iPhone Ultra plegable comienza a hacer ruidos de traqueteo después de abrirse y cerrarse unas pocas veces", un defecto que invalida los estándares exigidos por la firma.

Concepto iPhone plegable 1 A diferencia de Oppo, la deformidad en el panel central de la pantalla plegable se mantiene visible al mirar el dispositivo desde un perfil inclinado. Imagen generada con IA

Por otra parte, la tecnología de pantallas del teléfono plegable actual muestra limitaciones en su desarrollo. El pliegue del panel resulta visible si se observa desde un ángulo lateral o bajo condiciones de iluminación específicas. La marca debió aceptar esta imperfección estética debido al avanzado estado de la línea de producción, abandonando de forma temporal la búsqueda de un panel liso por completo. El problema solo se disimula si el usuario mira el dispositivo de manera directa y frontal bajo luz normal.

Posible retraso del lanzamiento global por parte de Apple La aparición de estos inconvenientes mecánicos altera los planes de lanzamiento previstos para fines de 2026 junto con la serie del iPhone 18 Pro. La dirección de la empresa evalúa postergar la salida comercial para resguardar la reputación de su catálogo, ya que un producto defectuoso dañaría la confianza de los consumidores de forma inmediata. Si el problema de la bisagra persiste en las cadenas de montaje, la distribución de los equipos se retrasará de forma inevitable hasta el próximo año.