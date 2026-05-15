Comparativa de Apple: ¿Qué cambia entre el iPhone 15 Pro Max y el 16 Pro Max?

La salida del nuevo modelo puso a prueba la capacidad de Apple para renovar su teléfono insignia cada año. El mercado observa con atención estas métricas para decidir si el cambio de hardware ofrece un rendimiento superior. El iPhone 15 Pro Max sigue siendo una opción vigente, pero los datos técnicos marcan una distancia clara entre ambas generaciones.

El primer cambio notable se encuentra en las dimensiones de la pantalla. El modelo más reciente subió el tamaño hasta las 6,9 pulgadas, mientras que el iPhone 15 Pro Max cuenta con un panel de 6,7 pulgadas. Esta modificación eleva la resolución a 1320 x 2868 píxeles. El diseño general del equipo también creció en altura, pasando de 159,9 mm a 163 mm, lo que aumenta el volumen total del dispositivo.

En el interior, el motor de estos equipos marca la diferencia principal en fluidez. El procesador A18 Pro es un 13,55% más veloz que el A17 Pro presente en la generación anterior. Ambos terminales mantienen una memoria RAM de 8 GB, lo que asegura una gestión eficiente de las aplicaciones en segundo plano.

Cámaras y batería: la evolución del teléfono

El apartado fotográfico presenta una mejora técnica en el lente ultra gran angular. Mientras que el iPhone 15 Pro Max utiliza un sensor de 12 megapíxeles para esta función, la versión nueva incorpora uno de 48 megapíxeles. En video, el salto es marcado: ahora es posible grabar en resolución 4K a 120 cuadros por segundo, duplicando los 60 fps que ofrecía el estándar previo. Para completar la experiencia multimedia, se sumó un cuarto micrófono para mejorar la captura de audio ambiental.

iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro Max. Shutterstock

La autonomía también recibió ajustes técnicos. La capacidad de la batería subió de 4.441 mAh a 4.676 mAh. Según las pruebas de rendimiento, esto se traduce en cuatro horas adicionales de vida útil, llegando a un total de 33 horas de uso continuo. Además, la velocidad de carga por cable mejoró de 27W a 45W, reduciendo el tiempo de espera frente al enchufe.

En conectividad, la inclusión del estándar Wi-Fi 7 permite velocidades de navegación más altas en redes compatibles, superando al Wi-Fi 6E de la edición anterior. La protección IP68 contra agua y polvo se mantiene igual en ambos casos.

Tras analizar las características comparadas, el ganador técnico es el iPhone 16 Pro Max con 81 puntos sobre los 78 que mantiene el modelo de la generación anterior. Su procesador más veloz, la cámara ultra gran angular mejorada y la mayor velocidad de carga lo posicionan como la opción superior en el mercado actual.