Apple prepara el nuevo iPhone 18 Pro con cambios profundos en su sistema de cámaras

El próximo teléfono de Apple incorporará un sensor de apertura variable y un procesador de 2 nanómetros. Los rumores indican mejoras históricas en autonomía.

La empresa tecnológica planea renovar su línea principal de dispositivos móviles durante el próximo semestre. El lanzamiento del iPhone 18 Pro de Apple promete ser uno de los más relevantes de los últimos años. Este equipo busca elevar los estándares de fotografía y duración de batería en el segmento premium.

Innovaciones técnicas en la cámara del iPhone 18 Pro La marca planea la integración de un hardware fotográfico avanzado para su próximo modelo. El analista Mark Gurman señaló recientemente que este dispositivo incluirá "algunas de las mayores actualizaciones de hardware de cámara en la historia de la línea". Entre las novedades más esperadas aparece el sensor principal con apertura variable.

iPhone 17 Pro Portada El próximo iPhone seguiría el módulo de su predecesor pero con cambios en la pantalla. Shutterstock

Esta tecnología permite que el usuario ajuste la profundidad de campo según el tipo de toma que necesite realizar. Es posible lograr un efecto de fondo desenfocado para aislar al sujeto o asegurar que todos los elementos de la imagen estén en foco en paisajes amplios. Por otro lado, la cámara teleobjetivo contará con una apertura más grande para mejorar las capturas nocturnas con los aumentos de 4x y 8x. El teléfono también presentará un rediseño en su botón de control de cámara para agilizar el uso de las funciones manuales.

Autonomía y diseño: la apuesta de Apple por la gama alta La duración de la batería es otro pilar fundamental de esta actualización para el segmento de gama alta. Los informes indican que el equipo tendrá la mejor autonomía registrada hasta ahora en un celular de la marca. Esta mejora ocurre por la combinación de tres factores técnicos: una batería físicamente más grande, el nuevo chip A20 Pro fabricado con tecnología de 2 nanómetros y el módem C2 diseñado íntegramente por la compañía. El uso de este nuevo módem permite prescindir de los componentes de Qualcomm, lo que deriva en una eficiencia energética superior.