Apple prepara su primer iPhone Fold: filtran detalles de diseño y reparabilidad

Apple lanzaría su primer dispositivo plegable en septiembre de 2026. El equipo destacará por un marco de titanio y una batería de alta capacidad.

El mercado de los dispositivos móviles espera con atención el próximo movimiento de la firma liderada por Tim Cook. Las recientes filtraciones sobre el iPhone Fold indican que Apple buscaría resolver los problemas de durabilidad y mantenimiento que afectan a los modelos plegables actuales mediante una estructura interna modular y piezas de alta resistencia.

Innovaciones en diseño y el nuevo iPhone Fold El dispositivo presenta un formato de apertura tipo libro, similar a una libreta pequeña. Según los datos técnicos, contará con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y un panel interno flexible que alcanza las 7,8 pulgadas al abrirse por completo. A pesar de estas dimensiones, el equipo mantiene un perfil delgado de solo 4,5 mm de espesor cuando está desplegado. Para asegurar la resistencia del chasis, la compañía utiliza un marco de aleación de titanio, material valorado por su ligereza y robustez.

Samsung Galaxy Z Fold8 vs. iPhone Plegable - Interna 1 El nuevo diseño plegable de Apple utilizaría una bisagra de alta tecnología para ofrecer una experiencia de pantalla completa sin interrupciones. Imagen generada con IA

Un punto fundamental en estas filtraciones es el enfoque en la reparabilidad. A diferencia de otros terminales de la competencia, este teléfono evita pasar cables a través del mecanismo de la bisagra. Este diseño modular simplifica los arreglos y reduce el riesgo de daños internos por el uso constante. Además, el mecanismo de plegado fue desarrollado para minimizar la marca o arruga en el centro de la pantalla OLED, buscando una superficie visualmente continua.

Hardware y rendimiento del teléfono plegable La potencia del equipo reside en el procesador A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros. Este componente asegura una velocidad de procesamiento alta y una eficiencia energética óptima para gestionar las funciones de inteligencia artificial. En cuanto a la seguridad, la empresa reemplazaría el Face ID por un sensor Touch ID integrado directamente en el botón de encendido lateral. Este cambio responde a una necesidad de usabilidad, permitiendo desbloquear el teléfono de forma rápida en ambas posiciones de la pantalla.