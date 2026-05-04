Filtración del iPhone 18 Pro: Apple prepara un rediseño de pantalla después de cuatro años

La empresa tecnológica desarrolla un cambio visual importante para su próximo iPhone . El nuevo iPhone 18 Pro presentará una reducción en la perforación de la pantalla por primera vez desde el modelo 14 Pro. Esta modificación técnica de Apple permite aprovechar mejor la superficie útil del panel frontal del equipo.

Los archivos confidenciales filtrados hoy muestran que la Dynamic Island será entre un 25% y un 35% más pequeña que en las generaciones previas. Este ajuste es posible gracias a un sistema de Face ID y una cámara frontal de 24 megapíxeles que ocupa un volumen físico menor. Con este avance, el iPhone se acerca al objetivo de un diseño sin interrupciones visuales. La firma proyecta cumplir esta meta con el modelo del vigésimo aniversario el próximo año.

El rediseño del iPhone 18 Pro marca una transición necesaria para la industria móvil. Los esquemas técnicos revelan que el orificio para los sensores ocupa menos espacio, aunque todavía mantiene una presencia visible frente a otros modelos de la competencia. Este teléfono sirve como el paso final antes del lanzamiento del iPhone 20, donde la marca planea ocultar todos los componentes bajo el cristal.

Varios prototipos y modelos de diseño confirman que la empresa trabaja en reducir el impacto visual de los sensores frontales. La reducción del 35% en el hueco de la pantalla representa una mejora respecto a lo que vimos en el iPhone 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro y el 17 Pro. Esta evolución estética permite que el usuario tenga una experiencia de visualización más limpia al consumir contenido multimedia o navegar por aplicaciones. Podés notar la diferencia de tamaño de forma clara al comparar los renders actuales con las versiones vigentes en el mercado.

Especificaciones técnicas del nuevo teléfono

Más allá del cambio estético, el iPhone 18 Pro llegará con innovaciones en su arquitectura interna de procesamiento. El equipo utilizará el procesador A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros que promete una eficiencia energética superior. Además, la cámara principal de 48 megapíxeles tendrá una apertura variable para mejorar las fotos en condiciones de iluminación complejas.

iPhone 18 1 Apple busca que el iPhone del vigésimo aniversario sea el primer modelo con pantalla completa y sensores invisibles. Shutterstock

El teléfono también integrará funciones avanzadas de inteligencia artificial que funcionan con el sistema de Gemini de Google. La serie Pro Max también recibirá estas mejoras estructurales cuando debute oficialmente en septiembre de 2026. Esta evolución del iPhone mantiene el enfoque de la organización en la calidad de los materiales y la integración total del software con el hardware. Es probable que la marca presente estos dispositivos durante su evento anual de finales de año.