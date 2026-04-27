Apple enfrentaría problemas durante el lanzamiento del nuevo iPhone Ultra

Apple prepara el debut de su dispositivo más ambicioso para el próximo mes de septiembre. El esperado iPhone Ultra marcará el inicio de la gestión del nuevo director ejecutivo, John Ternus, quien presentará el primer terminal con pantalla flexible diseñado íntegramente en las oficinas de Cupertino para el mercado global.

El iPhone Ultra será el primer dispositivo de la marca en integrar un sistema de bisagras ocultas bajo la pantalla.

John Ternus asumirá su cargo el primero de septiembre. Pocos días después, el directivo subirá al escenario para mostrar el resultado de años de desarrollo técnico. Este lanzamiento busca afianzar la importancia del directivo ante el público con un equipo que supera en funciones al modelo Air del año pasado. Sin embargo, el analista Mark Gurman reveló que conseguir una unidad será una tarea difícil durante las primeras semanas de venta.

La industria tecnológica enfrentó meses difíciles en materia de logística y transporte de componentes. Estos problemas se verán reflejados en la disponibilidad del iPhone Ultra en las tiendas físicas y virtuales de todo el mundo. A pesar de que el precio estimado supera los 2.000 dólares, la demanda de los usuarios más fieles de Apple agotará las pocas existencias en cuestión de minutos. Los fanáticos deberán recorrer distintos comercios para encontrar el dispositivo si no logran realizar la reserva previa.

Gurman explica en su boletín informativo que la complejidad de la cadena de suministros es la causa principal de este cuello de botella . La fabricación de una pantalla que se dobla requiere procesos químicos y físicos que todavía no alcanzan un ritmo de producción masivo sin fallas. Por este motivo, la firma decidió priorizar la calidad por sobre la cantidad de unidades para evitar devoluciones masivas por defectos de fábrica.

Tienda Apple La falta de stock será un problema para las unidades plegables de Apple. Shutterstock

El impacto del iPhone en el mercado premium

El mercado de los equipos con pantallas flexibles ya tuvo experiencias similares en el pasado reciente. El Samsung Galaxy Z TriFold, con un valor de 2.899 dólares, se agotó rápidamente pero luego perdió el interés comercial de los compradores. En cambio, el Galaxy Z Fold 7 tuvo un desempeño de ventas superior al mantener un costo más equilibrado. Si la firma de la manzana logra cumplir con la demanda, el iPhone flexible podría superar todas las metas financieras para el cierre del año 2026.

La escasez inicial suele generar un mayor interés por el producto entre los coleccionistas y entusiastas. Los seguidores de la marca aceptan las esperas prolongadas cuando se trata de un salto tecnológico tan marcado. El teléfono plegable representa un cambio de era para el ecosistema de la compañía. La integración del software con el nuevo hardware de pantalla extendida será el punto central de la presentación que Ternus liderará en California para demostrar la vigencia de la marca en la innovación.