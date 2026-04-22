Qué modelos de iPhone quedarán sin la inteligencia artificial de Apple

La llegada de Apple Intelligence marca un nuevo salto tecnológico en el ecosistema de Apple, pero no todos los usuarios podrán acceder a esta innovación. Según se informó, varios modelos de iPhone quedarán excluidos de las nuevas funciones de inteligencia artificial que la compañía comenzará a implementar.

La principal razón detrás de esta limitación es técnica: Apple Intelligence requiere dispositivos con mayor capacidad de procesamiento , específicamente aquellos equipados con chips más avanzados. En concreto, solo los iPhone que cuentan con procesadores de última generación —como el A17 Pro o superiores— podrán ejecutar estas funciones.

De esta manera, modelos populares como el iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 e incluso toda la línea del iPhone 14, además de los iPhone 15 y 15 Plus, no serán compatibles con esta nueva tecnología, pese a que seguirán recibiendo actualizaciones del sistema operativo.

En cambio, la inteligencia artificial sí estará disponible en los modelos más recientes, como el iPhone 15 Pro y Pro Max, así como en las nuevas generaciones iPhone 16 y posteriores, que incorporan hardware preparado para procesar funciones avanzadas de IA directamente en el dispositivo.

Entre las características que introduce Apple Intelligence se destacan herramientas de asistencia inteligente, mejoras en la escritura automática, generación de imágenes y optimización del uso del dispositivo mediante aprendizaje automático. Sin embargo, estas capacidades demandan un alto rendimiento del hardware, lo que deja fuera a equipos más antiguos.

Esta decisión refleja una tendencia creciente en la industria tecnológica: la incorporación de inteligencia artificial cada vez más sofisticada, pero también más exigente en términos de recursos. Para los usuarios, implica que el acceso a estas innovaciones estará cada vez más ligado a la actualización de sus dispositivos.