iOS 27: el iPhone que podría quedar fuera de la nueva actualización de Apple

La compañía estadounidense Apple presentará pronto las novedades de su software móvil en la conferencia para desarrolladores. Un informe reciente anticipa que el sistema operativo iOS 27 dejará de funcionar en varios modelos antiguos de iPhone. Esta decisión genera dudas entre los usuarios del iPhone 11, quienes esperaban una versión centrada en la estabilidad del equipo.

El rumor surge de Instant Digital, un filtrador con contactos frecuentes en la cadena de suministros de Asia. Según este reporte, los modelos que quedarían fuera de la lista de soporte oficial son el iPhone 11, junto con sus variantes Pro y Pro Max. También se sumaría a esta lista el SE de segunda generación lanzado en el año 2020. Todos estos equipos comparten el mismo procesador interno y hoy marcan el límite de la versión anterior de iOS 27.

ios 27 1 iOS 27: actualizaciones y cobertura del sistema operativo. Shutterstock

Esta noticia causa sorpresa en el ambiente tecnológico internacional. Muchos analistas locales esperaban que Apple mantuviera la misma lista de dispositivos que el año pasado. La idea de un sistema operativo centrado en la estabilidad suele ir de la mano con una compatibilidad amplia. Sucedió antes con iOS 12, que arregló las fallas de la versión anterior sin dejar a ningún usuario atrás. Por eso, quitar soporte ahora parece una decisión contradictoria para la empresa.

Un sistema operativo enfocado en corregir errores La intención de Apple para este ciclo anual es pulir el código interno del teléfono. La versión previa presentó fallas de batería y errores visuales que molestaron a la comunidad de usuarios. Por eso, que una actualización de mantenimiento quite soporte a celulares todavía vigentes resulta algo extraño. Hay que considerar que el software se diseña íntegramente en el Apple Park sin implicados externos. Las filtraciones de las fábricas no siempre aciertan en estos detalles de programación para el sistema operativo.